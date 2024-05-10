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Паркувальники недоперерахували до бюджету Одеси майже 3 мільйони гривень — результати перевірки

10 травня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Паркувальники недоперерахували до бюджету Одеси майже 3 мільйони гривень — результати перевірки
Припаркована автівка в Одесі. Фото: Одеська міськрада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеські оператори паркування не сплачували у бюджет міста належні збори. Таким чином вони "забули" перерахувати місту майже три мільйони гривень, які вдалось повернути лише після ревізії Державної аудиторської служби України.

Про це повідомляється на сайті Держаудитслужби.

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Так, за інформацією аудиторів, 70 операторів Одеси зволікали з перераховуванням коштів збору за місця для паркування транспорту.  Лише після інспекцій до бюджету було невідкладно переведено понад два мільйони гривень.

"70 операторів зволікали з перераховуванням до бюджету міста належного збору за місця для паркування транспорту. Після того, як державні аудитори проінспектували добросовісність виконання договорів, то врешті-решт це заохотило паркувальників до невідкладного проведення платежу — 2,4 мільйона гривень", — зазначено у повідомленні.

Також під час ревізії з’ясували, що понад 60 операторів не сплачували КП "Одестранспарксервіс" за послуги організації та контролю місць для паркування авто. Отже, на 0,4 мільйона гривень після перевірки збільшилися економічні вигоди комунального підприємства. Наразі усі матеріали передали до поліції. 

Більше про паркування в Одесі

Ми раніше писали, що в Одесі з 6 травня запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма чинна на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

Також ми повідомляли, що платні стоянки приносять в бюджет Одеси 650 тисяч гривень щомісяця. Наразі відомо, що загалом у місті 1 200 паркомісць, проте у планах на 2024 рік їх  збільшення. 

Додамо, що в Одесі може додатись ще 261 місце для паркування автівок. Йдеться про збільшення кількості паркомісць на центральних вулицях міста. 

Одеса
аудит
парковка
Одеська область
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