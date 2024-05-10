Парковщики недоперечислили в бюджет Одессы почти 3 миллиона гривен — результаты проверки

Припаркованный автомобиль в Одессе. Фото: Одесский горсовет

Одесские операторы парковки не платили в бюджет города должные сборы. Таким образом, они "забыли" перечислить городу почти три миллиона гривен, которые удалось вернуть только после ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

Об этом сообщается на сайте Госаудитслужбы.

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Проверка парковщиков

Так, по информации аудиторов, 70 операторов Одессы медлили с перечислением средств сбора за места для парковки транспорта. Только после инспекций в бюджет было безотлагательно переведено более двух миллионов гривен.

"70 операторов медлили с перечислением в бюджет города должного сбора за места для парковки транспорта. После того, как государственные аудиторы проинспектировали добросовестность исполнения договоров, то в конце концов это привлекло парковщиков к безотлагательному проведению платежа — 2,4 миллиона гривен" , — отмечается в сообщении.

Также в ходе ревизии выяснили, что более 60 операторов не платили КП "Одестранспарксервис" за услуги организации и контроля парковочных мест авто. Следовательно, на 0,4 миллиона гривен после проверки увеличились экономические выгоды коммунального предприятия. Пока все материалы передали в полицию.

Больше о парковке в Одессе

Мы ранее писали, что в Одессе с 6 мая ввели платную парковку в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.

Также мы сообщали, что платные стоянки приносят в бюджет Одессы 650 тысяч гривен ежемесячно. Пока известно, что всего в городе 1 200 паркомест, однако в планах на 2024 год их увеличение.

Добавим, что в Одессе может добавиться еще 261 место для парковки автомобилей. Речь идет об увеличении количества паркомест на центральных улицах города.