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В Одесі з'явиться більше платних парковок — де саме

28 березня 2024 19:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі з'явиться більше платних парковок — де саме
Автомобілі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі може додатись ще 261 місце для паркування автівок. Йдеться про збільшення кількості паркомісць на центральних вулицях міста. 

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради

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Де планують зробити парковки

Одеський Виконом розглянув відповідний проєкт та рекомендував збільшити кількість майданчиків у центральних ділянках. Так, нові місця можуть з'явитися на вулицях:

  • вул. Рішельєвська; 
  • вул. Мала Арнаутська; 
  • пров. Чайковського.

Варто зазначити, що усі місця для паркування планують зробити платними. Таке рішення приноситиме додатково в бюджет міста понад 130 тисяч гривень щомісячно.

Паркування в Одесі

Раніше ми повідомляли, що машини, які порушили правила правил дорожнього руху, будуть евакуюватися з вулиць міста, таким чином пробок має стати менше. Ось тільки на благоустрій штрафмайданчика з міського бюджету буде виділено 14 мільйонів гривень — за це рішення проголосували депутати.

Також ми писали, що в Одесі планують збільшити зону для паркування автівок в центрі міста. Таким чином влада збирається розвантажити узбіччя вулиць та уникнути заторів.

Одеса
парковка
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
автомобіль

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