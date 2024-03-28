В Одесі з'явиться більше платних парковок — де саме

Автомобілі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі може додатись ще 261 місце для паркування автівок. Йдеться про збільшення кількості паркомісць на центральних вулицях міста.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Де планують зробити парковки

Одеський Виконом розглянув відповідний проєкт та рекомендував збільшити кількість майданчиків у центральних ділянках. Так, нові місця можуть з'явитися на вулицях:

вул. Рішельєвська;

вул. Мала Арнаутська;

пров. Чайковського.

Варто зазначити, що усі місця для паркування планують зробити платними. Таке рішення приноситиме додатково в бюджет міста понад 130 тисяч гривень щомісячно.

Паркування в Одесі

Раніше ми повідомляли, що машини, які порушили правила правил дорожнього руху, будуть евакуюватися з вулиць міста, таким чином пробок має стати менше. Ось тільки на благоустрій штрафмайданчика з міського бюджету буде виділено 14 мільйонів гривень — за це рішення проголосували депутати.

Також ми писали, що в Одесі планують збільшити зону для паркування автівок в центрі міста. Таким чином влада збирається розвантажити узбіччя вулиць та уникнути заторів.