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В Одесі розширять кількість місць для парковки — де саме

15 лютого 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі розширять кількість місць для парковки — де саме
Парковка біля залізничного вокзалу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують збільшити зону для паркування автівок. Таким чином влада збирається розвантажити узбіччя вулиць та уникнути заторів. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

За інформацією відомства, це дозволить залучати до міського бюджету додатково близько 470 тис. гривень щомісяця.

Де з'являться нові паркомісця

  • на вул. Садовій,
  • вул. Малій Арнаутській,
  • вул. Великій Арнаутській.

Що відомо про режим роботи

Наразі відомо, що майданчики працюватимуть у будні дні з 09:00 до 18:00, а вартість паркування становитиме 20 гривень за годину. Тим часом в місті діятимуть абонементи на місяць та рік, їх вартість становитиме 2 та 22 тисячі гривень відповідно. 

Як можна оплатити

Зазначимо, що оплата здійснюється виключно через Qr-код, мобільний застосунок та термінали самообслуговування, які розташовані поблизу майданчиків для платного паркування.

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.

Одеса
парковка
Одеська область
міська рада
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