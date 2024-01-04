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В Одесі біля залізничного вокзалу зʼявилася платна парковка — яка вартість

4 січня 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі біля залізничного вокзалу зʼявилася платна парковка — яка вартість
Парковка біля одеського вокзалу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З початку року в Одесі зʼявилося нове платне місце для паркування. Його організували на просторі біля Старосінної площі, де одночасно може вміститися понад 200 транспортних засобів. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Майданчики для платного паркування облаштовані дорожніми та інформаційними знаками про спосіб та вартість оплати, нанесена дорожня розмітка", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про режим роботи

Наразі відомо, що майданчики працюють у будні дні з 09:00 до 18:00, а вартість паркування становить 20 гривень за годину. Тим часом в місті діятимуть абонементи на місяць та рік, їх вартість становитиме 2 та 22 тисячі гривень відповідно. 

Як можна оплатити

Зазначимо, що оплата здійснюється виключно через Qr-код, мобільний застосунок та термінали самообслуговування, які розташовані поблизу майданчиків для платного паркування.

"Нагадуємо, що, сплачуючи готівку невідомим особам, міський бюджет недоотримує кошти, а водії наражають себе на штраф від  міських інспекторів з паркування", — додають у мерії. 

Як організували простір

  • вул. Одеса-Головна (від вул. Старосінної до пл. Старосінної) — 35 місць,
  • вул. Одеса-Головна (від пл. Старосінної до бул. Італійського) — 51 місце,
  • вул. Водопровідна (від пл. Старосінної до бул. Італійського) — 40 місць,
  • вул. Водопровідна (від вул. Старосінної до пл. Старосінної) — 36 місць,
  • вул. Старосінна (від вул. Водопровідної до вул. Одеса-Головна) — 50 місць,
  • вул. Новощіпний ряд, 2 (вздовж вул. Водопровідної) — 26 місць.

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.

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