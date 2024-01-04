В Одессе возле железнодорожного вокзала появилась платная парковка — какая стоимость

Парковка возле одесского вокзала. Фото: Новини.LIVE

С начала года в Одессе появилось новое платное парковочное место. Его организовали на пространстве возле Старосенной площади, где одновременно может уместиться более 200 транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Площадки для платной парковки оснащены дорожными и информационными знаками о способе и стоимости оплаты, нанесена дорожная разметка", — говорится в сообщении.

Что известно о режиме работы

Пока известно, что площадки работают в будние дни с 09:00 до 18:00, а стоимость парковки составляет 20 гривен в час. Тем временем в городе будут действовать абонементы в месяц и год, их стоимость составит 2 и 22 тысяч гривен соответственно.

Как можно оплатить

Отметим, что оплата производится исключительно через Qr-код, мобильное приложение и терминалы самообслуживания, расположенные вблизи площадок для платной парковки.

"Напоминаем, что внося плату наличными неизвестным лицам, городской бюджет недополучает средства, а водители подвергают себя штрафу от городских инспекторов по парковке", — добавляют в мэрии.

Как организовали пространство

ул. Одесса-Главная (от ул. Старосенной до пл. Старосенной) — 35 мест,

ул. Одесса-Главная (от пл. Старосенной до бул. Итальянского) — 51 место,

ул. Водопроводная (от пл. Старосенной до бул. Итальянского) — 40 мест,

ул. Водопроводная (от ул. Старосенной до пл. Старосенной) — 36 мест,

ул. Старосенная (от ул. Водопроводной до ул. Одесса-Главная) — 50 мест,

ул. Новощипной ряд, 2 (вдоль ул. Водопроводной) — 26 мест.

Напомним, депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку. Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это должно было привести к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.