В Одессе расширят количество парковочных мест — где именно

Парковка возле железнодорожного вокзала. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют увеличить зону для парковки автомобилей. Таким образом власти собираются разгрузить обочину улиц и избежать пробок.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

По информации ведомства, это позволит привлекать в городской бюджет дополнительно около 470 тыс. гривен в месяц.

Где появятся новые паркоместа

по ул. Садовой,

ул. Малой Арнаутской,

ул. Большой Арнаутской.

Что известно о режиме работы

Пока известно, что площадки будут работать в будние дни с 09:00 до 18:00, а стоимость парковки составит 20 гривен в час. Тем временем в городе будут действовать абонементы в месяц и год, их стоимость составит 2 и 22 тысяч гривен соответственно.

Как можно оплатить

Отметим, что оплата производится исключительно через Qr-код, мобильное приложение и терминалы самообслуживания, расположенные вблизи площадок для платной парковки.

Напомним, депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку. Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это должно было привести к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.