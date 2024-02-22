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На штраф-майданчики в Одесі витратять понад 10 мільйонів гривень

22 лютого 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На штраф-майданчики в Одесі витратять понад 10 мільйонів гривень
Евакуатор відвозить автівку. Фото: m2motors.com.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Машини, що порушили правила правил дорожнього руху, будуть евакуюватися з вулиць міста, таким чином пробок має стати менше. Ось тільки на благоустрій штрафмайданчика з міського бюджету буде виділено 14 мільйонів гривень — за це рішення вже проголосували депутати

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Економічне обгрунтування

На засіданні сесії було порушено питання щодо доцільності 14 мільйонів гривень, що виділяються, на облаштування штрафмайданчика для евакуйованих з вулиць машин. Адже сума не маленька, а країні йде війна.

"Які були економічні прорахунки? Наскільки наші витрати в 14 мільйонів гривень покриються і що ми з цього матимемо? Друге питання, чи розглядали можливість аутсорсингу і чи не буде це набагато вигідніше міській раді?" — спитала Анастасія Большедворова.

Директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Володимир Хитренко зазначив — місто буде у виграші хоча б тим, що хаотично покинутих машин стане менше. А ось щодо аутсортсерів тут не все так просто, як може здатися на перший погляд.

"Для того, щоб була економічна вигода і можна було залучати аутсорс — треба вирішувати питання з тарифами. Наразі встановлений тариф становить 600 гривень за евакуацію та 120 гривень за зберігання транспортного засобу. На такі кошти ніхто з приватних компаній працювати не піде. Ми працюватимемо над можливістю підняття тарифів", — заявив чиновник.

Плани мерії

Нагадаємо, Одеська мерія хоче дозволити комунальникам здійснювати евакуацію машин. Для цього планується створити структуру, яка займатиметься питанням хаотичного паркування у місті. Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ (СМЕП) має боротися з безхазяйними автівками, залишеними на вулицях міста, а також з неправильним паркуванням. 

Також ми писали, що в Одесі планують збільшити зону паркування автомобілів. Таким чином влада збирається розвантажити узбіччя вулиць і уникнути пробок.

Додамо, депутати Одеської міської ради підтримали збільшення фінансування міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" на 131,7 мільйона гривень. На ці кошти планується надати допомогу військовим частинам.

держбюджет
комунальні послуги
Одеса
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місцеві депутати
Новини Одеси
автомобіль

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