На штраф-майданчики в Одесі витратять понад 10 мільйонів гривень

Евакуатор відвозить автівку. Фото: m2motors.com.ua

Машини, що порушили правила правил дорожнього руху, будуть евакуюватися з вулиць міста, таким чином пробок має стати менше. Ось тільки на благоустрій штрафмайданчика з міського бюджету буде виділено 14 мільйонів гривень — за це рішення вже проголосували депутати

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Економічне обгрунтування

На засіданні сесії було порушено питання щодо доцільності 14 мільйонів гривень, що виділяються, на облаштування штрафмайданчика для евакуйованих з вулиць машин. Адже сума не маленька, а країні йде війна.

"Які були економічні прорахунки? Наскільки наші витрати в 14 мільйонів гривень покриються і що ми з цього матимемо? Друге питання, чи розглядали можливість аутсорсингу і чи не буде це набагато вигідніше міській раді?" — спитала Анастасія Большедворова.

Директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Володимир Хитренко зазначив — місто буде у виграші хоча б тим, що хаотично покинутих машин стане менше. А ось щодо аутсортсерів тут не все так просто, як може здатися на перший погляд.

"Для того, щоб була економічна вигода і можна було залучати аутсорс — треба вирішувати питання з тарифами. Наразі встановлений тариф становить 600 гривень за евакуацію та 120 гривень за зберігання транспортного засобу. На такі кошти ніхто з приватних компаній працювати не піде. Ми працюватимемо над можливістю підняття тарифів", — заявив чиновник.

Плани мерії

Нагадаємо, Одеська мерія хоче дозволити комунальникам здійснювати евакуацію машин. Для цього планується створити структуру, яка займатиметься питанням хаотичного паркування у місті. Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ (СМЕП) має боротися з безхазяйними автівками, залишеними на вулицях міста, а також з неправильним паркуванням.

Також ми писали, що в Одесі планують збільшити зону паркування автомобілів. Таким чином влада збирається розвантажити узбіччя вулиць і уникнути пробок.

Додамо, депутати Одеської міської ради підтримали збільшення фінансування міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" на 131,7 мільйона гривень. На ці кошти планується надати допомогу військовим частинам.