На штраф-площадки в Одессе потратят более 10 миллионов гривен

Эвакуатор увозит автомобиль. Фото: m2motors.com.ua

Машины, нарушившие правила ПДД, будут эвакуироваться с улиц города, таким образом пробок должно стать меньше. Вот только на благоустройство штрафплощадки из городского бюджета будет выделено 14 миллионов гривен — за это решение уже проголосовали депутаты

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

Экономическое обоснование

На заседании сессии был поднят вопрос о целесообразности выделяемых 14 миллионов гривен на обустройство штрафплощадки для эвакуированных с улиц машин. Ведь сумма не маленькая, а в стране идет война.

"Какие были экономические просчеты? Насколько наши расходы в 14 миллионов гривен покроются и что у нас будет? Второй вопрос, рассматривали ли возможность аутсорсинга и не будет ли это гораздо выгоднее городскому совету?" — спросила Анастасия Большедворова.

Директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Владимир Хитренко отметил, что город будет в выигрыше хотя бы тем, что хаотически заброшенных машин станет меньше. А вот насчет аутсортсеров здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

"Для того, чтобы была экономическая выгода и можно было привлекать аутсорс — нужно решать вопрос с тарифами. Сейчас установленный тариф составляет 600 гривен за эвакуацию и 120 гривен за хранение транспортного средства. На такие средства никто из частных компаний работать не пойдет. Мы будем работать над возможностью поднятия тарифов", — заявил чиновник.

Планы мэрии

Напомним, Одесская мэрия хочет разрешить коммунальщикам осуществлять эвакуацию машин. Для этого планируется создать структуру, которая будет заниматься вопросом хаотической парковки в городе.

Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение (СМЭП) должно бороться с бесхозными автомобилями, оставленными на улицах города, а также с неправильной парковкой.

Также мы писали, что в Одессе планируют увеличить зону парковки автомобилей. Таким образом власти собираются разгрузить обочину улиц и избежать пробок.

Добавим, депутаты Одесского городского совета поддержали увеличение финансирования городской целевой программы "Безопасный город Одесса" на 131,7 миллиона гривен. На эти средства планируется оказать помощь военным частям.