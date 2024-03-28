В Одессе появится больше платных парковок — где именно
В Одессе может добавиться еще 261 место для парковки автомобилей. Речь идет об увеличении количества паркомест на центральных улицах города.
Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.
Где планируют сделать парковки
Одесский Исполком рассмотрел соответствующий проект и рекомендовал увеличить количество площадок в центральных участках. Да, новые места могут появиться на улицах:
- ул. Ришельевская;
- ул. Малая Арнаутская;
- прер. Чайковского.
Стоит отметить, что все парковочные места планируют сделать платными. Такое решение будет дополнительно приносить в бюджет города более 130 тысяч гривен ежемесячно.
Парковка в Одессе
Ранее мы сообщали, что машины, нарушившие правила ПДД, будут эвакуироваться с улиц города, таким образом пробок должно стать меньше. Вот только на благоустройство штрафплощадки из городского бюджета будет выделено 14 миллионов гривен — за это решение проголосовали депутаты.
Также мы писали, что в Одессе планируется увеличить зону для парковки автомобилей в центре города. Таким образом власти собираются разгрузить обочину улиц и избежать пробок.
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