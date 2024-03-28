В Одессе появится больше платных парковок — где именно

Автомобили в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе может добавиться еще 261 место для парковки автомобилей. Речь идет об увеличении количества паркомест на центральных улицах города.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Где планируют сделать парковки

Одесский Исполком рассмотрел соответствующий проект и рекомендовал увеличить количество площадок в центральных участках. Да, новые места могут появиться на улицах:

ул. Ришельевская;

ул. Малая Арнаутская;

прер. Чайковского.

Стоит отметить, что все парковочные места планируют сделать платными. Такое решение будет дополнительно приносить в бюджет города более 130 тысяч гривен ежемесячно.

Парковка в Одессе

Ранее мы сообщали, что машины, нарушившие правила ПДД, будут эвакуироваться с улиц города, таким образом пробок должно стать меньше. Вот только на благоустройство штрафплощадки из городского бюджета будет выделено 14 миллионов гривен — за это решение проголосовали депутаты.

Также мы писали, что в Одессе планируется увеличить зону для парковки автомобилей в центре города. Таким образом власти собираются разгрузить обочину улиц и избежать пробок.