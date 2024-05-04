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Щоб припаркувати автівку в Одесі біля оперного треба буде заплатити

4 травня 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Щоб припаркувати автівку в Одесі біля оперного треба буде заплатити
Платна стоянка в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з понеділка запроваджують платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діятиме на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

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За інформацією мерії, з відкриттям для відвідування Стамбульського та Грецького парків попит на паркування у центральній частині Одеси значно зріс. Це призвело до збільшення транспортного руху і впливає на безпеку та комфорт умов пересування.

"Спеціалістами КУ "СМЕП" вже проведені заходи зі встановлення дорожніх знаків 3.34 "Зупинку заборонено" та нанесення дорожньої розмітки відповідно до нової схеми організації дорожнього руху по пров. Чайковського", — йдеться в повідомленні.

Щоб контролювати ситуацію, з 6 травня 2024 року інспектори з паркування розпочнуть стягнення плати. Вартість години коштуватиме 20 гривень. 

Більше про платні стоянки в Одесі

Нагадаємо, платні стоянки приносять в бюджет Одеси 650 тисяч гривень щомісяця. Наразі відомо, що всього у місті 1200 паркомісць, проте у планах на 2024 рік їх  збільшення. 

Також ми повідомляли, що в Одесі може додатись ще 261 місце для паркування автівок. Йдеться про збільшення кількості паркомісць на центральних вулицях міста. 

Додамо, новий штраф-майданчик в Одесі буде розміщений у Хаджибеївському районі міста та вміщатиме близько 60 автівок. Завозити неправильно припарковані машини будуть евакуатори, які Одесі подарувала Німеччина. 

Одеса
парковка
Одеська область
Одеська ОДА
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