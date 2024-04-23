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В Одесі виділили 9 мільйонів на штраф-майданчик — на що мають піти кошти

23 квітня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі виділили 9 мільйонів на штраф-майданчик — на що мають піти кошти
Евакуатор забирає автівку на штраф-майданчик. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Новий штраф-майданчик в Одесі буде розміщений у Хаджибеївському районі міста та вміщатиме близько 60 автівок. Завозити неправильно припарковані машини будуть евакуатори, які Одесі подарувала Німеччина. 

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Постійної комісії  з питань планування бюджету і фінансів Одеської міської ради.

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Дев'ять мільйонів гривень мають піти на проектування та капітальний ремонт території у 15 гектарів. Штрафмайданчик буде обладнаний інженерними системами для зберігання 60 евакуйованих автомобілів.

"Майданчик буде розміщуватись на розі вулиць Вапняна та  Хаджибейська дорога. Його площа — 15 соток. А розрахований він на 60 машиномісць", — прокоментував Директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Володимир Хитренко. 

Володимир Хитренко зазначив, що автомобілі будуть евакуйовані технікою, подарованою Німеччиною. За день один німецький евакуатор зможе відправити на штраф-майданчик до п'яти машин. Вартість їхнього розміщення протягом першої доби — 1 500 гривень за один автомобіль. Ця сума включає в себе:

  • Штраф — 680 гривень
  • Вартість транспортування — 600-850 гривень
  • Зберігання — 120 гривень/доба.

"Неможливо вважати, що це комерційний проект і якось має повертати гроші в бюджет. Орієнтовно ці кошти будуть повертатися протягом двох років", — зауважив Володимир Хитренко.

Нагадаємо, що цей проект вже обговорювався на сесії виконавчого комітету міської ради Одеси. Тоді депутати проголосували за виділення  14 мільйонів.

Також ми писали, що в Одесі може додатись ще 261 місце для паркування автівок. Йдеться про збільшення кількості паркомісць на центральних вулицях міста. 

Одеса
евакуація
парковка
штраф
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
автомобіль
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