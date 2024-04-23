В Одессе выделили 9 миллионов на штраф-площадку — на что должны пойти средства

Эвакуатор забирает автомобиль на штраф-площадку. Иллюстративное фото: Freepik

Новая штраф-площадка в Одессе будет размещена в Хаджибеевском районе города и будет вмещать около 60 автомобилей. Завозить неправильно припаркованные машины будут эвакуаторы, подаренные Одессе Германией.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Постоянной комиссии по вопросам планирования бюджета и финансов Одесского городского совета.

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Девять миллионов гривен должно пойти на проектирование и капитальный ремонт территории в 15 гектаров. Штрафплощадка будет оборудована инженерными системами для хранения 60 эвакуированных автомобилей.

"Площадка будет размещаться на углу улиц Известковая и Хаджибейская дорога. Его площадь — 15 соток. А рассчитан он на 60 машиномест", — прокомментировал Директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Владимир Хитренко.

Владимир Хитренко отметил, что автомобили будут эвакуированы техникой, подаренной Германией. За день один немецкий эвакуатор сможет отправить на штраф-площадку до пяти машин. Стоимость их размещения в течение первых суток — 1 500 гривен за один автомобиль. Эта сумма включает в себя:

Штраф — 680 гривен.

Стоимость транспортировки — 600-850 гривен.

Хранение — 120 гривен/сутки.

"Невозможно считать, что это коммерческий проект и как-то должен возвращать деньги в бюджет. Ориентировочно эти средства будут возвращаться в течение двух лет" , — отметил Владимир Хитренко.

Напомним, этот проект уже обсуждался на сессии исполнительного комитета городского совета Одессы. Тогда депутаты проголосовали за выделение 14 миллионов.



Также мы писали, что в Одессе может добавиться еще 261 место для парковки автомобилей. Речь идет об увеличении количества паркомест на центральных улицах города.