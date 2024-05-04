Чтобы припарковать автомобиль в Одессе возле оперного нужно будет заплатить
В Одессе с понедельника вводится платная парковка в переулке Чайковского. Эта норма будет действовать на участке от улицы Европейской до Думской площади.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Платная стоянка на Чайковского
По информации мэрии, с открытием для посещения Стамбульского и Греческого парков спрос на парковку в центральной части Одессы значительно вырос. Это привело к увеличению транспортного движения и влияет на безопасность и комфорт условий передвижения.
"Специалистами КУ "СМЭП" уже проведены мероприятия по установке дорожных знаков 3.34 "Остановка запрещена" и нанесение дорожной разметки в соответствии с новой схемой организации дорожного движения по пер. Чайковского", — говорится в сообщении.
Чтобы контролировать ситуацию, с 6 мая 2024 года инспекторы по парковке приступят к взысканию платы. Стоимость часа обойдется в 20 гривен.
Больше о платных стоянках в Одессе
Напомним, платные стоянки приносят в бюджет Одессы 650 тысяч гривен ежемесячно. Пока известно, что всего в городе 1200 паркомест, однако в планах на 2024 год их увеличение.
Также мы сообщали, что в Одессе может добавиться еще 261 место для парковки автомобилей. Речь идет об увеличении количества паркомест на центральных улицах города.
Добавим, новая штраф-площадка в Одессе будет размещена в Хаджибеевском районе города и будет вмещать около 60 автомобилей. Завозить неправильно припаркованные машины будут эвакуаторы, подаренные Одессе Германией.
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