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Стоянок біля моря поменшало — потрапити на один із пляжів на Фонтані тепер можна тільки пішки

1 червня 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Стоянок біля моря поменшало — потрапити на один із пляжів на Фонтані тепер можна тільки пішки
Закрити проїзд на стоянку. Фото: соцмережі
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані закрили для відвідувачів. Проїзд обмежили всім для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками. 

Про це повідомляють місцеві соцмережі

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За інформацією ЗМІ, наразі перекрита стоянка у районі пляжу 13 станції Великого Фонтану. Там  невідомі люди перекрили проїзд та повісили відповідний знак. 

Більше про стоянки у місті 

Нагадаємо, одеські оператори паркування не сплачували у бюджет міста належні збори. Таким чином вони "забули" перерахувати місту майже три мільйони гривень, які вдалось повернути лише після ревізії Державної аудиторської служби України.

Також ми повідомляли, що в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

Додамо, платні стоянки приносять в бюджет Одеси 650 тисяч гривень щомісяця. Наразі відомо, що всього у місті 1200 паркомісць, проте у планах на 2024 рік їх  збільшення. 

парковка
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