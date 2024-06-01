Стоянок біля моря поменшало — потрапити на один із пляжів на Фонтані тепер можна тільки пішки
Найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані закрили для відвідувачів. Проїзд обмежили всім для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками.
Про це повідомляють місцеві соцмережі.
Яку саме стоянку закрили
За інформацією ЗМІ, наразі перекрита стоянка у районі пляжу 13 станції Великого Фонтану. Там невідомі люди перекрили проїзд та повісили відповідний знак.
Більше про стоянки у місті
Нагадаємо, одеські оператори паркування не сплачували у бюджет міста належні збори. Таким чином вони "забули" перерахувати місту майже три мільйони гривень, які вдалось повернути лише після ревізії Державної аудиторської служби України.
Також ми повідомляли, що в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.
Додамо, платні стоянки приносять в бюджет Одеси 650 тисяч гривень щомісяця. Наразі відомо, що всього у місті 1200 паркомісць, проте у планах на 2024 рік їх збільшення.
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