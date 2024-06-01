Стоянок у моря стало меньше — попасть на один из пляжей на Фонтане теперь можно только пешком
Самую большую бесплатную стоянку у моря на Фонтане закрыли для посетителей. Проезд ограничили для автомобилей, а зону отгородили бетонными блоками.
Об этом сообщают местные соцсети.
Какую именно стоянку закрыли
По информации СМИ, перекрыта стоянка в районе пляжа 13 станции Большого Фонтана. Там неизвестные перекрыли проезд и повесили соответствующий знак.
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Напомним, одесские операторы парковки не платили в бюджет города должное собрание. Таким образом, они "забыли" перечислить городу почти три миллиона гривен, которые удалось вернуть только после ревизии Государственной аудиторской службы Украины.
Также мы сообщали, что в Одессе была введена платная парковка в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.
Добавим, платные стоянки приносят в бюджет Одессы 650 тысяч гривен ежемесячно. Пока известно, что всего в городе 1200 паркомест, однако в планах на 2024 год их увеличение.
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