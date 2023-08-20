В Одесі біля пляжів автівки блокують рух екстреного транспорту

Припарковані авто на узбіччі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі офіційно відкрили деякі пляжі для відвідування, тож із настанням вихідних одесити стрімголов вирушили на море. Це призвело до транспортного колапсу через хаотичне паркування біля морського узбережжя, яке ускладнює рух транспорту екстрених служб до потерпілих.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Медики просять автолюбителів, які паркуються поблизу пляжів, дотримуватися правил дорожнього руху та правил паркування, щоб не перешкоджати проїзду екстрених служб до потерпілих.

"На жаль, через великий наплив відпочивальників дороги до пляжів дуже завантажені і автівки швидкої, навіть із проблисковими маячками та гучномовцями, важко пробираються через затори. У випадках утоплення чи важкої травми дорогоцінні хвилини, які витрачаються на проїзд між недбало припаркованими автомобілями, можуть вартувати чийогось життя", — йдеться у повідомленні.

Також відвідувачів пляжів застерігають дотримуватися правил поведінки на воді й у разі виникнення проблем звернутися до спеціалістів.

Правила поведінки на пляжі

Дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів, на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, поки стовпчики термометра місцями показують до +45 градусів, одесити від спеки рятуються на морі. Температура водойми сьогодні б'є всі рекорди.