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Б'є всі рекорди: яка температура Чорного моря в Одесі

20 серпня 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Температура моря сьогодні — Чорне море 20 серпня
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Поки стовпчики термометра місцями показують до +45 градусів, одесити від спеки рятуються на морі. Температура водойми сьогодні б'є всі рекорди.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 20 серпня.

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Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +21 до +28 градусів. Біля берегів Одещини вода потеплішала на 2 градуси і коливається від +23 до +25.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується у межах Херсонської області та Криму.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE навідалися на муніципальний пляж Одеси та дізналися, скільки коштує оренда шезлонга чи бунгало, а також які послуги відпочинку наразі пропонують громадянам.

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