Температура моря сьогодні — Чорне море 20 серпня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Поки стовпчики термометра місцями показують до +45 градусів, одесити від спеки рятуються на морі. Температура водойми сьогодні б'є всі рекорди.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 20 серпня.

Читайте також:

Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +21 до +28 градусів. Біля берегів Одещини вода потеплішала на 2 градуси і коливається від +23 до +25.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується у межах Херсонської області та Криму.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE навідалися на муніципальний пляж Одеси та дізналися, скільки коштує оренда шезлонга чи бунгало, а також які послуги відпочинку наразі пропонують громадянам.