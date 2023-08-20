Температура моря сьогодні — Чорне море 20 серпня

Б'є всі рекорди: яка температура Чорного моря в Одесі
Поки стовпчики термометра місцями показують до +45 градусів, одесити від спеки рятуються на морі. Температура водойми сьогодні б'є всі рекорди.
Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 20 серпня.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +21 до +28 градусів. Біля берегів Одещини вода потеплішала на 2 градуси і коливається від +23 до +25.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується у межах Херсонської області та Криму.
Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE навідалися на муніципальний пляж Одеси та дізналися, скільки коштує оренда шезлонга чи бунгало, а також які послуги відпочинку наразі пропонують громадянам.