Одеські пляжі відкриті: де можна купатися

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Не встигли стрілки годинника показати 8:00 ранку, як на одеських пляжах буквально яблуку ніде впасти. Поплескатися у морі йдуть цілими родинами, з дітьми та навіть домашніми улюбленцями. Не лякають людей ані повітряні тривоги, ані ціни на відпочинок.

Журналісти Новини.LIVE навідалися на муніципальний пляж та дізналися, скільки коштує оренда шезлонга чи бунгало, а також які послуги відпочинку наразі пропонують громадянам.

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Де можна купатися

Починаючи з 12 серпня, в Одесі офіційно відкрито пляжі для купання. Втім, не всі. Станом на сьогодні таких лише 6, а саме:

пляж Калетон

інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 фонтану)

пляж Ікра

пляж Чайка

муніципальний пляж (район 10 фонтану).

Всі вони відкриті для відпочивальників з 8:00 до 20:00.

Відпочивальники на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Пані Тетяна приїхала до Одеси із селища Сарата у справах. Каже, спеціально відпочинок на морі не планували, але як тільки з’явилася вільна хвилина — одразу прийшла на пляж, аби хоча б трішки занурити ноги у морську воду.

Тетяна — мешканка Одеської області. Фото: Новини.LIVE

"Одразу такі гарні довоєнні спогади навіяло, коли ми всією родиною відпочивали. Я не очікувала, що пляжі відкриті, тому й нічого з собою не брала. Але поки перебуваю тут у місті, то обов’язково встигну ще купити купальник та поплескатися у морі", — ділиться своїми враженнями Тетяна.

Правила поведінки на узбережжі

Попри те, що пляжі відкриті для відпочивальників, в Одеській ОВА закликали громадян дотримуватися певних правил перебування на узбережжі.

Відпочивальники у морі. Фото: Новини.LIVE

Купатися заборонено:

під час повітряної тривоги;

при виявленні підозрілих предметів;

під час шторму від 2-х балів;

на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах);

поза межами зон для купання.

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що купатися під час повітряної тривоги заборонено, громадян це не зупиняє. Одеситка Марина розповідає, що хоча й страшно, але не поспішає виходити з води, у разі небезпеки.

Марина — мешканка Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Як тільки чую, що лунає повітряна тривога, то все тіло зціплює, але не йду з моря, хоча сховище тут недалеко. Та й дивлюся, що й інші нікуди не ховаються. Хоча після того, як дозволили купатися, ми ще кілька днів остерігалися, чекали поки будуть остаточні результати дослідження стану морської води, щоб бути точно впевненими, що нам нічого не загрожує", — зазначає Марина.

Чорноморське узбережжя в Одесі. Фото: Новини.LIVE

З нетерпінням чекав на відкриття пляжів і пенсіонер Дмитро Афанасійович. Він щодня приходить на міський пляж разом з онучкою. Каже, перед початком навчального року треба дівчинку оздоровити та підготувати фізично.

Одесит Дмитро Афанасійович. Фото: Новини.LIVE

"Погода вже тиждень нас радує, температура повітря вище 30 градусів тепла, як результат і вода в морі прогрілася. Нині вона чиста, дякувати комунальникам і одеситам, які власними силами прибирали сміття", — розповідає Дмитро Афанасійович.

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, сьогодні стан морської води в акваторії Одеської затоки після теракту окупантів на Каховській ГЕС стабілізувався. За даними вимірювань проб, солоність та інші показники досягли нормованих сезонних значень.

Ціни на шезлонги

На пляжах, що відкриті для відпочинку, наразі є все, що необхідно. Зокрема, прохід до води облаштовано дерев’яними східцями, встановлено кабінку для переодягання, є також відкритий душ, аби можна було покупатися після моря. Поруч працюють заклади харчування, де люди можуть замовити їжу. Крім того, за 200 метрів від морського узбережжя є захисне укриття. Окремо відведено безплатні місця для відпочинку пенсіонерів.

Безплатні місця для відпочинку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на відпочинок протягом дня

Шезлонги: 200-500 грн

Бунгало: 700 грн

М’який майданчик: 1500 грн

Шатро: 2000 грн (на 6 осіб)

За потреби на деяких пляжах можна залишити речі в камері зберігання, вартість якої 100-250 грн. Також можна орендувати рушник за 150 грн.

Відпочивальники у морі. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, у морі встановили захисні сітки від мін. Наскільки вони надійні перевірив екоактивіст Владислав Балінський.

Нагадаємо, попри воєнний стан в країні, до Одеси із різних куточків України приїздять відпочивальники. Переважна більшість з них зупиняються в орендованих квартирах або ж хостелах. Втім, експерти з нерухомості радять людям звернути увагу й на оренду апартаментів. У порівнянні з минулим роком вони стали доступніші для більшості населення. Більш детально про вартість оренди житла в Одесі, читайте у нашому матеріалі.