Одесские пляжи открыты: где можно купаться

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Не успели стрелки часов показать восемь часов утра, как на одесских пляжах буквально яблоку негде упасть. Поплескаться в море идут целыми семьями, с детьми и даже домашними питомцами. Не пугают людей ни воздушные тревоги, ни цены на отдых.

Журналисты Новини.LIVE посетили муниципальный пляж и узнали, сколько стоит аренда шезлонга или бунгало, а также какие услуги отдыха предлагаются гражданам.

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Где можно купаться

Начиная с 12 августа, в Одессе официально открыты пляжи для купания. Впрочем, не все. На сегодня таких только 6, а именно:

пляж Калетон

инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 фонтана)

пляж Икра

пляж Чайка

муниципальный пляж (район 10 фонтанов).

Все они открыты для отдыхающих с 8:00 до 20:00.

Отдых на пляже. Фото: Новини.LIVE

Татьяна приехала в Одессу из поселка Сарата по делам. Говорит, специально отдых на море не планировали, но как только появилась свободная минута — сразу пришла на пляж, чтобы хоть немного окунуть ноги в морскую воду.

Татьяна — жительница Одесской области. Фото: Новини.LIVE

"Сразу такие хорошие довоенные воспоминания хлынули, когда мы всей семьей отдыхали. Я не ожидала, что пляжи открыты, поэтому и ничего с собой не брала. Но пока нахожусь здесь в городе, обязательно успею еще купить купальник и покупаться в море", — делится своими впечатлениями Татьяна.

Правила поведения на побережье

Несмотря на то, что пляжи открыты для отдыхающих, в Одесской ОВА призвали граждан соблюдать определенные правила пребывания на побережье.

Отдых на море. Фото: Новини.LIVE

Купаться запрещено:

во время воздушной тревоги;

при обнаружении подозрительных предметов;

во время шторма от 2-х баллов;

на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волнорезах);

вне зон для купания.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что купаться во время воздушной тревоги запрещено, граждан это не сдерживает. Одесситка Марина рассказывает, что хоть и страшно, но не спешит выходить из воды, в случае опасности.

Марина — жительница Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Как только слышу, что раздается воздушная тревога, то все тело сцепляет, но не ухожу с моря, хотя убежище здесь недалеко. Да и смотрю, что и другие никуда не прячутся. Хотя после того, как разрешили купаться мы еще несколько дней опасались, ждали пока будут окончательные результаты исследования состояния морской воды, чтобы быть уверенными, что нам ничего не угрожает", — отмечает Марина.

Черноморское побережье в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С нетерпением ждал открытия пляжей и пенсионер Дмитрий Афанасьевич. Он каждый день приходит на городской пляж вместе с внучкой. Говорит, что перед началом учебного года нужно девочку оздоровить и подготовить физически.

Одессит Дмитрий Афанасьевич. Фото: Новини.LIVE

"Погода уже неделю нас радует, температура воздуха выше 30 градусов тепла, как результат и вода в море прогрелась. Сейчас она чистая, нужно благодарить коммунальщиков и одесситов, которые собственными силами убирали мусор", — рассказывает Дмитрий Афанасьевич.

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Отметим, сегодня состояние морской воды в акватории Одесского залива после теракта оккупантов на Каховской ГЭС стабилизировалось. По данным измерений проб, соленость и другие показатели достигли нормированных сезонных значений.

Цены на шезлонги

На пляжах, открытых для отдыха, есть все, что необходимо. В частности, проход к воде оборудован деревянной лестницей, установлена кабинка для переодевания, есть также открытый душ, чтобы можно было промыться после моря. Рядом работают заведения питания, где люди могут заказать еду. Кроме того, в 200 метрах от морского побережья находится защитное укрытие. Отдельно отведены бесплатные места отдыха для пенсионеров.

Бесплатные места для отдыха. Фото: Новини.LIVE

Цены на отдых в течение дня

Шезлонги: 200-500 грн

Бунгало: 700 грн

Мягкая площадка: 1500 грн

Шатер: 2000 грн (на 6 человек)

При необходимости на некоторых пляжах можно оставить вещи в камере хранения, стоимость которой 100-250 грн. Также можно арендовать полотенце за 150 грн.

Отдых на море. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в море установили защитные сетки от мин. На сколько они надежны проверил экоактивист Владислав Балинский.

Напомним, несмотря на военное положение в стране, в Одессу из разных уголков Украины приезжают отдыхающие. Подавляющее большинство из них останавливаются в арендованных квартирах или хостелах. Впрочем, эксперты недвижимости советуют людям обратить внимание и на аренду апартаментов. По сравнению с прошлым годом они стали доступнее для большинства граждан. Более подробно о стоимости аренды жилья в Одессе, читайте в нашем материале.