Відпочинок під час війни: оренда житла

Апартаменти в районі Совіньйон. Фото: Новини.LIVE

Другий рік поспіль курортний сезон в Одесі під табу. І хоча ще на початку червня в інформаційному просторі періодично з’являлися дискусії про можливість відкриття пляжів, втім, підрив Каховської ГЕС та масовані ракетні удари по Одещині, остаточно розставили всі точки над "і".

Але, попри екологічну небезпеку, обстріли та вірогідність у будь-який момент зіштовхнутися із морської міною, ледь не щодня на піщаному узбережжі можна побачити одеситів, котрі ніжаться на сонечку. Не лякає війна в країні та загроза постійних обстрілів і українців. Вони готові хоча б на кілька днів забронювати номер в готелі або ж квартиру, аби відпочити біля моря, подихати свіжим йодованим повітрям.

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Експерти констатують, станом на сьогодні більшість номерів у готелях на найближчі вихідні вже зайняті. Тому рекомендують заздалегідь планувати відпочинок та бронювати житло.

Які пропозиції щодо оренди житла сьогодні мають попит в Одесі та в яких цінових межах варіюються, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Вартість житла на booking

Під час вибору житла готельєри рекомендують користуватися міжнародним сервісом бронювання Booking. Він надає можливість українцям знайти найбільш слушний варіант.

Вартість номерів у готелях

Якщо ж ви бажаєте приватності та домашнього затишку, то завжди можна обрати квартиру. Сервіс запропонує вам безліч варіантів як від власників, так і від спеціалізованих агенцій.

Вартість оренди квартири

Як завжди, найекономніший буде хостел. Вартість в них теж варіюється, виходячи з класу та переліку послуг. Важливу роль грає також місце розташування.

Вартість оренди ліжко-місць у хостелах

Пропозиції від рієлторів

Підібрати оптимальний варіант житла в Одесі допоможуть і рієлтори. Олеся Мокра працює у сфері нерухомості багато років. Каже, переш ніж звертатися до спеціаліста, варто зібрати якомога більше про нього інформації. Це допоможе уникнути непорозумінь та шахрайства.

Олеся Мокра — експерт з нерухомості. Фото: Новини.LIVE

"Наразі у нас сезон внутрішнього туриста. Практично всі, хто приїздить до Одеси, — мешканці нашої країни із різних областей. Сьогодні ми єдиний курорт, на якому є доступ до моря. У більшості українців наше місто асоціюється із вулицею Дерибасівською та морським узбережжям. Відповідно, в залежності від цього розділяється попит на оренду житла. Нині ринок нерухомості може запропонувати туристам дуже цікаві варіанти відпочинку, які раніше люди не могли собі дозволити. Цінова політика сьогодні настільки мінімальна, що наразі не стоїть питання заробітку для тих, хто здає житло в оренду, для них у кращому випадку стоїть питання втриматися на плаву та не втратити бізнес", — розповідає Олеся Мокра.

Ціни на житло по районах

Якщо раніше далеко не всі туристи могли собі дозволити апартаменти біля моря, то сьогодні це цілком доступний варіант для більшості населення. Ціни на оренду різні: починаючи від 500 грн за однокімнатну квартиру. У такому помешканні буде двоспальне ліжко, а також обов’язково ліжко для дитини. Таке житло можна винайняти у Пересипському районі. Це завжди бюджетний варіант як добової, так і довгострокової оренди.

Облаштована квартира. Фото: Новини.LIVE

Від 1000 грн і вище — це вже будуть однокімнатні апартаменти у Приморському районі. Аркадія — від 2000 грн і вище. Якщо ж беремо першу лінію від моря, то у середньому ціна буде коливатися від 2500 грн. За словами рієлтора, це дуже приємні ціни. По суті, раніше житло тут коштувало в рази більше. Зараз просять на 50% менше у порівнянні із цінами до війни.

Апартаменти біля моря. Фото: Новини.LIVE

Нині ще має попит Французький бульвар, проспект Шевченка: тут пляжі Відрада, Ланжерон, парк Перемоги, море. Кожен сам вибирає те, що йому найбільше подобається. Якщо обирати проспект Шевченка, то це переважно вторинне житло від 800 грн, а якщо це новобудови, то 1500 — 2000 грн за добу.

Облаштовані апартаменти. Фото: Новини.LIVE

Хаджибейський район — це спальний район, він не має попиту для добової оренди, тут більше винаймають житло довгостроково. Але і там можна знайти квартиру від 500 грн за добу.

Київський район — теж вважається спальним районом, але він примикає до Зеленої та Золотої гірки, Чорноморка, Совіньйон, а тут приватні апартаменти на береговій лінії. Ціни від 2000 — 5000 тисяч гривень залежно від того, які є послуги.

Олеся Мокра — експерт з нерухомості. Фото: Новини.LIVE

"Найдорожчий варіант оренди на першій береговій лінії коливається в межах 200 — 300 доларів. Ціна залежить від начинки дому: мангал, басейн, стоянка, закрита територія, кількість кімнат та поверхів. Зазначу, що вартість оренди житла на сайтах завжди вказується орієнтовна, бо під час особистого спілкування і визначається остаточна ціна. Наразі ми не забігаємо на бронь на серпень-вересень, бо ніхто не може точно сказати, що саме буде завтра", — проінформувала Олеся Мокра.

Облаштована кухня. Фото: Новини.LIVE

Ванна кімната. Фото: Новини.LIVE

"Одеса завжди залишається гостинною, ми дуже раді кожному туристу. Попри всі складнощі, що з’явилися під час війни, у номері будуть всі необхідні речі, починаючи від капців, зубної щітки, халату, рушників, мильних засобів, іншими словами — буде все, що необхідно людині для мінімального відпочинку", — зазначає Олеся Мокра.

Стан ринку нерухомості в Одесі

За словами експерта з нерухомості, якщо проаналізувати так званий цьогорічний "літній сезон", то варто зауважити, що перша половина літа виявилася слабкою, бо люди не розуміли, що їх буде очікувати найближчим часом.

"Станом на сьогодні ситуація дещо змінилася, через обстріли та війну ми живемо більше в ситуативному форматі, фактично цільного бронювання нема. Люди замовляють номери буквально за 2-3 дні до приїзду, або як вже прибувають безпосередньо до Одеси. Якщо говорити про популярність серед районів для відпочивальників, то Аркадію, як завжди, обирає молодь, бо там заклади відпочинку, пляжі, дискотеки. Попри те, що пляжна зона закрита, є басейни, де молодь може активно провести час. Люди старшого віку обирають музеї, Дерибасівську і все, що стосується центральної частини міста. Є ще одна категорія населення, яка дуже полюбляє тишу, спокій, морське повітря — вони обирають конкретно прибережну зону", — розказала Олеся Мокра.

Облаштований пляж для відпочинку. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, за період війни ринок нерухомості в Україні сильно змінився. Одеса, де ціни на квартиру зросли в середньому на 15%, не стала винятком. За даними порталу нерухомості ЛУН, Південна пальміра розділила у рейтингу сьоме місце з Львівською областю. Сам же обласний центр очолює цей список.