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Море за решіткою: Одеська мерія готує пляжі для відпочинку

16 травня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Море за решіткою: Одеська мерія готує пляжі для відпочинку
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Влада міста обговорює питання відкриття зон відпочинку. Хоча конкретні пляжі, які будуть доступні громадянам, поки не визначені.

Про це "Думській" повідомило джерело у мерії Одеси.

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Згідно з джерелом, пляжі будуть призначені для засмагання та відпочинку, але купання буде заборонено. Можливо, морську зону доведеться відгородити спеціальними ґратами для безпеки відпочивальників.

Попри заборону, одесити вже відкрили пляжний сезон. Люди разом із сім'ями засмагали та купалися у морі.

Зазначимо, наказ щодо заборони відвідування одеських пляжів чинний, втім є нюанси. На відміну від минулого року, мають з’явитись місця для відпочинку

Люди вже з нетерпінням чекають на теплі дні. Втім, другий рік поспіль через агресію РФ, відвідування моря є небезпечним. Як на Одещині, так і на Миколаївщині влада готує альтернативні місця для відпочинку. Наразі влада обговорює з військовими відкриття внутрішніх вод. Мова йде й про лимани, й про річки, аби люди могли відпочивати

Після війни Одеса та область мають потенціал стати привабливими туристичними місцями за приємними цінами. В регіоні не вистачає готелів, які б приймали туристів цілий рік. Одеська область має потенціал для створення великого сучасного курорту. Це може забезпечити значний потік туристів та розвиток туристичної інфраструктури в області. Деталі в матеріалі

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