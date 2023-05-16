Море за решеткой: Одесская мэрия готовит пляжи для отдыха

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новости.

Власти города обсуждают вопросы открытия зон отдыха. Хотя конкретные пляжи, которые будут доступны гражданам, пока не определены.

Об этом "Думской" сообщил источник в мэрии Одессы.

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Согласно источнику пляжи будут предназначены для загорания и отдыха, но купание будет запрещено. Возможно, морскую зону придется отгородить специальной решеткой для безопасности отдыхающих.

Несмотря на запрет, одесситы уже открыли пляжный сезон. Люди вместе с семьями загорали и купались в море.

Отметим, приказ о запрете посещения одесских пляжей действует, впрочем, есть нюансы. В отличие от прошлого года должны появиться места для отдыха.

Люди уже с нетерпением ждут теплых дней. Впрочем, второй год подряд из-за агрессии РФ, посещение моря опасно. Как в Одесской, так и в Николаевской области власти готовят альтернативные места для отдыха. В настоящее время власти обсуждают с военными открытие внутренних вод. Речь идет и о лиманах, и о реках, чтобы люди могли отдыхать.

После войны Одесса и область могут стать привлекательными туристическими местами по приятным ценам. В регионе не хватает гостиниц, которые принимали бы туристов круглый год. Одесская область имеет потенциал для создания крупного курорта. Это может обеспечить значительный туристический поток и развитие туристической инфраструктуры в области. Детали в материале.