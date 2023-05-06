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Цього літа в Одесі обов'язково будуть місця для відпочинку — Братчук

6 травня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Цього літа в Одесі обов'язково будуть місця для відпочинку — Братчук
Жінки годують птахів на узбережжі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Наказ щодо заборони відвідування одеських пляжів чинний, втім є нюанси. На відміну від минулого року, мають з’явитись місця для відпочинку

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Одеська мерія має надати для військового командування свої пропозиції, яким вона бачить місця відпочинку. Вони обов’язково, я впевнений будуть цього літа у нас на узбережжі й свої пропозиції як організувати. Звичайно пункт номер один — це безпека й з огляду на військові й мерія будуть приймати відповідні рішення. Відпочинок має бути", — зазначив Сергій Братчук. 

Також речник ОВА додав, що попри те, що Затоку розбомбили й ворог дуже часто бив по рекреаційній зоні, то в Одесі є відповідні місця де можна отримати курортні послуги. Крім того, до відновлення Одещини долучаться іноземні партнери та союзники. 

Зазначимо, після війни Одеса та область мають потенціал стати привабливими туристичними місцями за приємними цінами. В регіоні не вистачає готелів, які б приймали туристів цілий рік.  Одеська область має потенціал для створення великого сучасного курорту. Це може забезпечити значний потік туристів та розвиток туристичної інфраструктури в області. Деталі в матеріалі

Крім того, Україна має великий потенціал у туристичній галузі, але для його реалізації потрібні інновації та нові ідеї. На Одещині відбувається цікавий експеримент — переосмислення "самоідентифікації" громад з метою розвитку туризму в регіоні.

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