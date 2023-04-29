Курортный сезон в Одессе 2023: прогнозы и цены

Одесити відпочивають на набережній Ланжерона. Фото: Новини.LIVE

Традиційного відпочинку на морському узбережжі цього року не буде. А все через те, що будь-якої миті може прибити чергову міну. В результаті було ухвалено рішення: пляжі в Одесі та області закрити. Але морська столиця України все ж таки туристичне місто, а значить, цю сферу потрібно розвивати. Тим більше, що сьогодні далеко не всі можуть виїхати на відпочинок за кордон.

Яким буде туристичний сезон-2023 і що зможе запропонувати наше місто українцям? Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE розповів експерт туристичного бізнесу Фазіль Аскеров.

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— Яким цього року буде туристичний сезон за умов війни, що ми можемо запропонувати туристам?

— Цього року майже нічого не змінилося, окрім того, що комендантську годину трохи скоротили. На жаль, заборона відвідування пляжів так і залишається. Вважаю, що справді можна було знайти рішення, адже міни ще довго прибиватимуться до узбережжя. Ну та що? Тепер ще 20 років не ходити пляжем? Можна було знайти ділянки на узбережжі, де організували відпочинок людей. Тим більше, що ми знаходимося в акваторії Одеської затоки, де дислокується і морський порт. Його точно боронять наші воїни від мін.

Одесити біля моря. Фото: Новини.LIVE

Я не згоден із висловом, що курортного сезону не буде, він буде, але дещо видозмінений. Так, у морі купатися не можна, але є місця, де підприємці ставлять басейни, є також готелі на узбережжі, які готують альтернативу морю.

Фазиль Аскеров про закриття пляжів. Фото: Новини.LIVE

Щодо роботи готелів, то цього року в основному працюватимуть маленькі заклади. Такі, де можна оперативно організувати роботу. Наприклад, першу лінію міні-готелів Совіньйона вже на липень-серпень майже повністю заброньовано. Ціни теж змінилися: вони навіть не довоєнні та карантинні.

Щодо культурно-розважальної програми, то цього року одесити можуть приділити більше уваги вивченню свого міста: екскурсії, кіностудія, музеї, катакомби. Чимало цікавих об'єктів є і в області, які не обмежуються лише морським узбережжям: Фрумушика Нова, Білгород-Дністровська фортеця, вино та сири Шабо. Складніше буде обласним курортам, які працювали на узбережжі: Грибівка, Затока, Сергіївка, Кароліно-Бугаз.

Фазиль Аскеров про розваги для туристів. Фото: Новини.LIVE

— Яка вартість таких послуг відпочинку? Скільки коштуватиме номер на добу в п'ятизірковому готелі та, наприклад, бюджетний варіант.

— Сьогодні на травневі свята можна забронювати місце в одеському готелі за 1000 грн, і це вже гарний готель. На першій лінії узбережжя — від 2500 грн. гарні номери з видом на море. У червні ціна буде на рівні 3000–3500 грн. за одномісний номер. Звичайно, що більше цінуються номери з видом на море. Для тих, хто планує свій відпочинок в Одесі, я рекомендував би визначити 10-12 місць, на які хотілося б подивитися. І це має бути не лише традиційний 13 стілець на Дерибасівській, а й цікаві гастрономічні об'єкти.

Центр Одеси завжди приваблював туристів. Фото: Новини.LIVE

Зараз чимало винних маленьких барів. І головне правило: в один ресторан двічі не ходіть, як би вам там не подобалося. Відкривайте для себе щодня новий заклад на обід, на вечерю. В місті чимало екскурсійних програм: є авторські та класичні на електромобілях.

Фазіль Аскеров про вартість житла для туристів. Фото: Новини.LIVE

При виборі житла рекомендую людям керуватися принципом: наскільки дорогим має бути помешкання, скільки можу собі дозволити витратити грошей. Я за те, аби гості міста зупинялися у легальних готелях, бо це у першу чергу безпека. Ніхто останнім часом не звертає увагу на кількість зірок, а читають відгуки. Перевагу варто надавати тим готелям, які не закривалися під час війни, бо у них готовий персонал і якість послуг значно вище.

Фазіль Аскеров про алгоритм вибору готелю. Фото: Новини.LIVE

— Що стосується якості послуг, які сьогодні надають одеські готелі. Які із них нині відповідають міжнародним стандартам, а над якими ще варто працювати?

— Одеські готелі сьогодні відрізняються чистотою. Так вийшло, що коли почалася війна, чимало працівників поїхали за кордон. Там в готелях Англії, Ірландії, Італії вони продовжили роботу. Кажуть, що в деяких питаннях, зокрема, сервісі, Україна значно попереду щодо якості обслуговування. Технології управління відстають у багатьох країнах. У нас більш сучасне обслуговування у порівнянні із Європою. А мистецтво наших бариста вище, ніж в Італії. Нещодавно іноземець, який приїздив до Одеси розказав, що такі коктейлі, які пропонують в одеських готелях він коштував лише у найкращих закладах Лондона.

Будинок Русова. Фото: Новини.LIVE

Варто відзначити, що сьогодні до Одеси приїздять чимало людей із метою медичного туризму. Це стосується стоматології, пластичної хірургії. І найголовніше — це безпека, яка залишилася і стала ще кращою у зв’язку із введенням комендантської години.



Фазіль Аскеров про одеські готелі. Фото: Новини.LIVE

— Якщо з Одесою більш-менш зрозуміло щодо відпочинку, то постає питання стосовно області. На вашу думку, на що варто звернути увагу туристам?

— В Одеській області ситуація із туризмом дещо складніша і це пов’язано із логістикою, яка змінилася після війни. Якщо до Білгород-Дністровського раніше можна було дістатися за годину, то сьогодні майже 2 години. Якщо планувати відпочинок в області, то тут варто відвідати Дунай, Дністер, Фрумушику Нову, аквапарки, які навколо Одеси. Якщо туристичний сезон вдасться запустити хоча б на 20%, то це вже буде успіх.

Туристи гуляють Аркадією. Фото: Новини.LIVE

Нині складніша ситуація із туризмом в Затоці, де підприємці після ракетних ударів позбулися баз відпочинку, там багато зруйновано туристичної інфраструктури, яку треба буде відновлювати. Сьогодні ці райони мають збитки. Але маю надію, що після війни туристичний бум точно буде.

Фонтани біля Одеського оперного театру. Фото: Новини.LIVE

До речі, нині багато людей вже питають і просять забронювати їм місця для відпочину. При цьому кажуть, що вибір стоїть між Одесою і Грецією, але все залежить від того чи буде відкрите море. І ось тут треба ще раз подумати щодо дозволу роботи пляжів. Бо за статистикою, до війни українці витрачали на відпочинок за кордоном до 5 млрд доларів. Якщо їм не дати зараз його в Україні, то відповідно вони поїдуть і відвезуть гроші до інших країн.

Фазіль Аскеров про туризм в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

— На вашу думку, на що варто в туристичній сфері звернути увагу у післявоєнний час? Які проєкти варто реалізувати, аби Одеса та область стали привабливо туристичними за приємними цінами?

— Якби люди обирали собі відпочинок лише орієнтуючись на гаманець, тоді б були у світі лише дешеві готелі. Тому не треба боятися дорогих готелів. Після війни треба відновити дороги, бо відповідно, де буде інфраструктура, туди й будуть їхати туристи. Треба побудувати те, чого у нас немає: готелі із басейнами біля моря, які працювали б майже круглий рік.

Крім того, Одеська область сьогодні має потенціал для створення великого сучасного курорту. Якщо порахувати кількість п’ятизіркових готелів на першій лінії біля моря, то їх буквально кілька. І це при тому, що в Україні понад 500 км морського узбережжя. Це дуже мало. Не треба боятися, що вони дорогі, адже поруч почнуть формувати та будувати інші об’єкти.

Фазіль Аскеров про переваги українського туризму. Фото: Новини.LIVE

Ми маємо конкуренту перевагу перед іншими країнами світу. Сьогодні стіл у готелів приготовлений із місцевих продуктів, ми можемо годувати мільйони людей продуктами власного виробництва. У нас помірний клімат, ми безпечна країна, де нема небезпечних кварталів, грабежів, розбоїв. У нас багато переваг, які треба використовувати.