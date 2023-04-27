В Одесі знищать небезпечні боєприпаси

Вибух гранати у полі. Фото: pixabay

Сьогодні в Одеському районі контрольовано знищать боєприпаси часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки виявили у селі Красносілка.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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"Сьогодні у Малиновському районі Одеси будуть контрольовано знищені боєприпаси спеціалістами ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Що виявили

Три мінометні міни 82-го калібру;

один артснаряд 76-го калібру.

Різновид вибухонебезпечних предметів

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточення. До них належать:

артилерійські снаряди,

реактивні та інженерні міни,

авіабомби, детонатори,

ручні гранати,

набої різних видів.

Де їх можна виявити

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Що робити, якщо знайшли небезпечний предмет

Якщо ви помітили підозрілий вибухонебезпечний предмет, то негайно повідомте про це місцеву службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) або викличте поліцію за номером 102. Не наближайтеся до підозрілого предмета та не доторкайтеся до нього, щоб уникнути травм та можливого вибуху.

Нагадаємо, раніше у Вилковому знищили гранату часів Другої світової війни. Її знайшли місцеві мешканці на території міста.