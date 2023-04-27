В Одессе уничтожат опасные боеприпасы

Взрыв гранаты в поле. Фото: pixabay

Сегодня в Одесском районе контролируется уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны. Опасные находки обнаружили в селе Красноселка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Сегодня в Малиновском районе Одессы будут контролированы уничтоженные боеприпасы специалистами ГСЧС", — говорится в сообщении.

Что обнаружили

три минометные мины 82 калибра;

один артснаряд 76-го калибра.

Разновидность взрывоопасных предметов

Взрывоопасные предметы представляют угрозу для жизни человека и окружения. К ним относятся:

артиллерийские снаряды,

реактивные и инженерные мины,

авиабомбы, детонаторы,

ручные гранаты,

патроны разных видов.

Где их можно найти

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Что делать, если обнаружили опасный предмет

Если вы заметили подозрительный взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом местной службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) или вызовите полицию по номеру 102. Не приближайтесь к подозрительному предмету и не прикасайтесь к нему во избежание травм и возможного взрыва.

Напомним, ранее в Вилково уничтожили гранату времен Второй мировой войны. Ее обнаружили местные жители на территории города.