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В Одесі вшанували пам'ять трагедії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі вшанували пам'ять трагедії на Чорнобильській АЕС
Одесити на покладанні квітів. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять 37-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Одесити разом із ліквідаторами урочисто поклади квіти до пам'ятника учасникам ядерних випробувань.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"З метою вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Одесі пройшов мітинг-реквієм із покладанням квітів до пам'ятника одеситам-чорнобильцям на розі вулиці М. Арнаутської та Олександрівського проспекту", — зазначають у міськраді.

Чорнобиль 1986

В ніч проти 26 квітня 1986 року на ЧАЕС спалахнув четвертий енергоблок. На ліквідацію аварії залучили понад 500 000 осіб, понад 10 000 людей загинули. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики.

Тодішнє керівництво СРСР намагалося приховати розміри трагедії, але радіоактивна хмара від вибуху пройшлася Європою, східною частиною США, велика частина радіоактивних речовин осіли в Білорусі. Людей почали евакуйовувати з Київської області. Загалом вимушено покинули дім понад 300 000 осіб. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС. За участю Глави держави та в присутності почесної варти було встановлено квіткові композиції до пам'ятного знака "Воїнам-чорнобильцям" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля".
 

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