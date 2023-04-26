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В Одессе почтили память трагедии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе почтили память трагедии на Чернобыльской АЭС
Одесситы на возложении цветов. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня в Украине чтят память 37-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. Одесситы вместе с ликвидаторами торжественно возложи цветы к памятнику участникам ядерных испытаний.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"В целях оказания почестей подвигу участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Одессе прошел митинг-реквием с возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам на пересечении улицы М. Арнаутской и Александровского проспекта", — отмечают в горсовете.

Чернобыль 1986

В ночь на 26 апреля 1986 на ЧАЭС вспыхнул четвертый энергоблок. На ликвидацию аварии привлекли более 500 000 человек, более 10 000 погибли. Эта катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики.

Тогдашнее руководство СССР пыталось скрыть размеры трагедии, но радиоактивное облако от взрыва прошлось по Европе, восточной части США, большая часть радиоактивных веществ осели в Беларуси. Людей начали эвакуировать из Киевской области. Всего вынужденно покинули дом более 300 000 человек.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов, погибших в результате аварии на АЭС. При участии Главы государства и в присутствии почетного караула были установлены цветочные композиции к памятному знаку "Воинам-чернобыльцам" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

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