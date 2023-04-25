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На Одещині буде чутно вибух: у чому причина

25 квітня 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині буде чутно вибух
Сапер шукає небезпечні предмети. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 25 квітня, в Одеській області контрольовано знищать гранату. Боєприпас часів Другої світової війни виявили у Вилковому. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області. 

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"В Ізмаїльському районі на сьогодні заплановано знищення однієї гранати Ф-1, тому у регіоні може бути шумно", — йдеться в повідомленні надзвичайників. 

Вибухонебезпечні предмети   

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать:

  • артилерійські снаряди,
  • реактивні та інженерні міни,
  • авіабомби, детонатори,
  • ручні гранати,
  • набої різних видів.  

Де їх можна виявити 

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.   

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.   

Що робити, якщо знайшли небезпечний предмет

Якщо ви помітили підозрілий вибухонебезпечний предмет, то негайно повідомте про це місцеву службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) або викличте поліцію за номером 102. Не наближайтеся до підозрілого предмета та не доторкайтеся до нього, щоб уникнути травм та можливого вибуху.

Нагадаємо, вибух, який стався у приватному гаражі в Чорноморську, спровокувала саморобна бомба. Чоловіку, який там перебував, відірвало обидві ноги.

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