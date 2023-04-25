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В Одесской области будет слышен взрыв: в чем причина

25 апреля 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области будет слышен взрыв
Сапер ищет опасные предметы. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 25 апреля, в Одесской области контролируемо уничтожат гранату. Боеприпас времен Второй мировой войны был обнаружен в Вилковом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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"В Измаильском районе на сегодняшний день запланировано уничтожение одной гранаты Ф-1, поэтому в регионе может быть шумно", — говорится в сообщении чрезвычайников.

Взрывоопасные предметы

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся:

  • артиллерийские снаряды,
  • реактивные и инженерные мины,
  • авиабомбы,
  • детонаторы,
  • ручные гранаты,
  • патроны разных видов.

Где их можно найти

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Что делать, если обнаружили опасный предмет

Если вы заметили подозрительный взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом местной службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) или вызовите полицию по номеру 102. Не приближайтесь к подозрительному предмету и не прикасайтесь к нему во избежание травм и возможного взрыва.

Напомним, взрыв, произошедший в частном гараже в Черноморске, спровоцировала самодельная бомба. Мужчине, который там находился, оторвало обе ноги.

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