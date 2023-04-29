Курортный сезон в Одессе в 2023 году

Одесситы отдыхают на набережной Ланжерона. Фото: Новини.LIVE

Традиционного отдыха на морском побережье в этом году не будет. А все из-за того, что в любой момент может прибить очередную мину. В результате было принято решение: пляжи в Одессе и области закрыть. Но морская столица Украины все же туристический город, а значит, эту сферу нужно развивать. Тем более что сегодня далеко не все могут уехать на отдых за границу.

Каким будет туристический сезон-2023, и что сможет предложить наш город украинцам? Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE рассказал эксперт туристического бизнеса Фазиль Аскеров.

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— Каким в этом году будет туристический сезон в условиях войны, что мы можем предложить туристам?

— В этом году почти ничего не изменилось, кроме того, что комендантский час немного сократили. К сожалению, запрет на посещение пляжей так и остается. Считаю, что действительно можно было найти решение, ведь мины еще долго будут прибиваться к побережью. Ну да что? Теперь еще 20 лет не ходить по пляжу? Можно было найти участки на побережье, где организовали бы отдых людей. Тем более что мы находимся в акватории Одесского залива, в которой дислоцируется и морской порт. Его точно защищают наши воины от мин.

Одесситы у моря. Фото: Новини.LIVE

Я не согласен с высказыванием, что курортного сезона не будет, он будет, но несколько видоизменен. Да, в море купаться нельзя, но есть места, где предприниматели ставят бассейны, есть также и отели на побережье, которые готовят альтернативу морю.

Фазиль Аскеров о закрытии пляжей. Фото: Новини.LIVE

Что касается работы гостиниц, то в этом году будут в основном работать маленькие заведения. Такие, где можно оперативно организовать работу. К примеру, первая линия мини-отелей Совиньона уже на июль-август почти полностью забронирована. Цены тоже изменились: они даже не довоенные и карантинные.

Что касается культурно-развлекательной программы, то в этом году одесситы могут уделить больше внимания изучению своего города: экскурсии, киностудия, музеи, катакомбы. Немало интересных объектов есть и в области, которые не ограничиваются только морским побережьем: Фрумушика Новая, Белгород-Днестровская крепость, вино и сыры Шабо. Сложнее будет областным курортам, работавшим на побережье: Грибовка, Затока, Сергеевка, Каролино-Бугаз.

Фазиль Аскеров о развлечениях для туристов. Фото: Новини.LIVE

— Какая стоимость таких услуг отдыха? Сколько обойдется номер в сутки в пятизвездочном отеле и, например, бюджетный вариант.

— Сегодня на майские праздники можно забронировать место в одесской гостинице за 1000 грн, и это уже хорошая гостиница. На первой линии побережья — от 2500 грн: хорошие номера с видом на море. В июне цена будет на уровне 3000–3500 грн за одноместный номер. Естественно, что больше ценятся номера с видом на море. Для тех, кто планирует свой отдых в Одессе, я бы рекомендовал определить 10-12 мест, на которые хотелось бы посмотреть. И это должен быть не только традиционный 13 стул на Дерибасовской, но и интересные гастрономические объекты.

Центр Одессы всегда привлекал туристов. Фото: Новини.LIVE

Сейчас немало маленьких винных баров. И главное правило: в один ресторан дважды не ходите, как бы вам там ни нравилось. Открывайте для себя каждый день новое заведение на обед, на ужин. В городе немало экскурсионных программ: есть авторские и классические на электромобилях.

Фазиль Аскеров о стоимости жилья для туристов. Фото: Новини.LIVE

При выборе жилья рекомендую людям руководствоваться принципом: насколько дорогим должно быть жилье, сколько могу позволить себе потратить денег. Я за то, чтобы гости города останавливались в легальных гостиницах, потому что это, в первую очередь, безопасность. Никто в последнее время не обращает внимания на количество звезд, а читают отзывы. Предпочтение следует отдавать тем гостиницам, которые не закрывались во время войны, потому что у них готовый персонал и качество услуг значительно выше.

Фазиль Аскеров об алгоритме выбора гостиницы. Фото: Новини.LIVE

— Что касается качества услуг, которые сегодня предоставляют одесские гостиницы. Какие из них сейчас отвечают международным стандартам, а над которыми еще предстоит работать?

— Одесские гостиницы сегодня отличаются чистотой. Так получилось, что когда началась война, многие работники уехали за границу. Там в отелях Англии, Ирландии, Италии они продолжили работу. Говорят, что в некоторых вопросах, в частности, сервисе, Украина значительно впереди, что касается качества обслуживания. Технологии управления отстают во многих странах. У нас более современное обслуживание по сравнению с Европой. А искусство наших бариста выше, чем в Италии. Недавно приезжавший в Одессу иностранец рассказал, что такие коктейли, которые предлагают в одесских гостиницах, он пробовал только в лучших заведениях Лондона.

Дом Русова. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что сегодня в Одессу приезжают немало людей с целью медицинского туризма. Это касается стоматологии, пластической хирургии. И самое главное — это безопасность, которая осталась и стала еще лучше в связи с введением комендантского часа.

Фазиль Аскеров об одесских гостиницах. Фото: Новини.LIVE

— Если с Одессой более или менее понятно отдых, то возникает вопрос относительно области. Как вы думаете, на что стоит обратить внимание туристам?

— В Одесской области ситуация с туризмом несколько сложнее, и это связано с изменившейся после войны логистикой. Если до Белгород-Днестровского раньше можно было добраться через час, то сегодня почти 2 часа. Если планировать отдых в области, то здесь стоит посетить Дунай, Днестр, Фрумушику Новую, аквапарки, которые вокруг Одессы. Если туристический сезон удастся запустить хотя бы на 20%, это уже будет успех.

Туристы гуляют по Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Сейчас более сложная ситуация с туризмом в Затоке, где предприниматели после ракетных ударов лишились от баз отдыха, там много разрушено туристической инфраструктуры, которую нужно будет восстанавливать. Сегодня у этих районов есть убытки. Но надеюсь, что после войны туристический бум точно будет.

Фонтаны возле Одесского оперного театра. Фото: Новини.LIVE

Кстати, сейчас многие уже спрашивают и просят забронировать им места для отдыха. При этом говорят, что выбор стоит между Одессой и Грецией, но все зависит от того, будет ли открыто море. И вот здесь нужно еще раз подумать о разрешении работы пляжей. По статистике, до войны украинцы тратили на отдых за границей до 5 млрд долларов. Если им не дать его сейчас в Украине, то соответственно они поедут и отвезут деньги в другие страны.

Фазиль Аскеров по туризму в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

— На ваш взгляд, на что стоит в туристической сфере обратить внимание в послевоенное время? Какие проекты следует реализовать, чтобы Одесса и область стали привлекательно туристическими по приятным ценам?

— Если бы люди выбирали себе отдых только ориентируясь на кошелек, тогда были бы в мире только дешевые гостиницы. Поэтому не нужно бояться дорогих отелей. После войны нужно восстановить дороги, потому что, где будет инфраструктура, туда и будут ехать туристы. Надо построить то, чего у нас нет: гостиницы с бассейнами у моря, которые работали почти круглый год.

Кроме того, в Одесской области сегодня есть потенциал для создания большого современного курорта. Если посчитать количество пятизвездочных отелей на первой линии у моря, то их буквально несколько. И это при том, что на Украине более 500 км морского побережья. Это очень мало. Не нужно бояться, что они дорогие, ведь рядом начнут формировать и строить другие объекты.

Фазиль Аскеров о преимуществах украинского туризма. Фото: Новини.LIVE

У нас есть конкурентное преимущество перед другими странами мира. Сегодня стол в гостиницах приготовлен из местных продуктов, мы можем кормить миллионы людей продуктами собственного производства. У нас умеренный климат, мы безопасная страна, где нет опасных кварталов, грабежей, разбоев. У нас много преимуществ, которые нужно использовать.