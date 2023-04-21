Новий стандарт якості туризму: як перелаштуватися одеському бізнесу
З першого квітня в Україні, зокрема й на Одещині, почав діяти національний ДСТУ у сфері туризму. Це пов'язано з переходом готельного бізнесу та пов'язаними з ним послуги на міжнародний стандарт.
Про це директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.
За його словами, цей стандарт буде дуже корисним керівникам та персоналу усіх без винятку готелів та аналогічних закладів розміщення.
"Він надає узагальнені та доступні рекомендації з погляду якості надання послуг і його розроблено з урахуванням різноманітності типів готелів у світі, чинних систем категоризації, бізнес-моделей, розміру готелів та переліку пропонованих послуг, а також поточних потреб відвідувачів і загальних тенденцій у цій сфері", — зазначає Ліптуга.
Для кого зміняться вимоги
Зміни відбуватимуться послідовно і згідно з новим стандартом для:
- персоналу, зокрема й умови для персоналу;
- надаваних послуг: бронювання, розміщення, харчування, додаткових послуг;
- організовування подій у готелі;
- розважальних заходів;
- безпеки та охорони, зокрема харчової безпеки, захисту здоров’я, безпеки людей і майна, безпечності будівель і споруд, управління надзвичайними ситуаціями;
- чистоти, зокрема усіх видів прибирання;
- управління закупівлями;
Ліптуга наголошує, що новий стандарт якості — це інструмент, покликаний гарантувати задовільне приймання гостей, та пропонуючи належну основу для надання послуг мінімального рівня якості, на який очікує досвідчений турист.
Нагадаємо, що наразі одна з ключових галузей економіки міста фактично призупинена. Одесі нікуди приваблювати навіть внутрішнього туриста через закритий доступ до моря. А в міській раді говорять, що наразі про туризм говорити не на часі.