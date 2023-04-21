Новий стандарт якості туризму

Дівчина сидить у холі готелю. Фото: pixabay

З першого квітня в Україні, зокрема й на Одещині, почав діяти національний ДСТУ у сфері туризму. Це пов'язано з переходом готельного бізнесу та пов'язаними з ним послуги на міжнародний стандарт.

Про це директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

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За його словами, цей стандарт буде дуже корисним керівникам та персоналу усіх без винятку готелів та аналогічних закладів розміщення.

"Він надає узагальнені та доступні рекомендації з погляду якості надання послуг і його розроблено з урахуванням різноманітності типів готелів у світі, чинних систем категоризації, бізнес-моделей, розміру готелів та переліку пропонованих послуг, а також поточних потреб відвідувачів і загальних тенденцій у цій сфері", — зазначає Ліптуга.

Для кого зміняться вимоги

Зміни відбуватимуться послідовно і згідно з новим стандартом для:

персоналу, зокрема й умови для персоналу;

надаваних послуг: бронювання, розміщення, харчування, додаткових послуг;

організовування подій у готелі;

розважальних заходів;

безпеки та охорони, зокрема харчової безпеки, захисту здоров’я, безпеки людей і майна, безпечності будівель і споруд, управління надзвичайними ситуаціями;

чистоти, зокрема усіх видів прибирання;

управління закупівлями;

Ліптуга наголошує, що новий стандарт якості — це інструмент, покликаний гарантувати задовільне приймання гостей, та пропонуючи належну основу для надання послуг мінімального рівня якості, на який очікує досвідчений турист.

Нагадаємо, що наразі одна з ключових галузей економіки міста фактично призупинена. Одесі нікуди приваблювати навіть внутрішнього туриста через закритий доступ до моря. А в міській раді говорять, що наразі про туризм говорити не на часі.