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Новий стандарт якості туризму: як перелаштуватися одеському бізнесу

21 квітня 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Новий стандарт якості туризму
Дівчина сидить у холі готелю. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З першого квітня в Україні, зокрема й на Одещині, почав діяти національний ДСТУ у сфері туризму. Це пов'язано з переходом готельного бізнесу та пов'язаними з ним послуги на міжнародний стандарт.

Про це директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

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За його словами, цей стандарт буде дуже корисним керівникам та персоналу усіх без винятку готелів та аналогічних закладів розміщення.

"Він надає узагальнені та доступні рекомендації з погляду якості надання послуг і його розроблено з урахуванням різноманітності типів готелів у світі, чинних систем категоризації, бізнес-моделей, розміру готелів та переліку пропонованих послуг, а також поточних потреб відвідувачів і загальних тенденцій у цій сфері", — зазначає Ліптуга.

Для кого зміняться вимоги

Зміни відбуватимуться послідовно і згідно з новим стандартом для:

  • персоналу, зокрема й умови для персоналу;
  • надаваних послуг: бронювання, розміщення, харчування, додаткових послуг;
  • організовування подій у готелі;
  • розважальних заходів;
  • безпеки та охорони, зокрема харчової безпеки, захисту здоров’я, безпеки людей і майна, безпечності будівель і споруд, управління надзвичайними ситуаціями;
  • чистоти, зокрема усіх видів прибирання;
  • управління закупівлями;

Ліптуга наголошує, що новий стандарт якості — це інструмент, покликаний гарантувати задовільне приймання гостей, та пропонуючи належну основу для надання послуг мінімального рівня якості, на який очікує досвідчений турист.

Нагадаємо, що наразі одна з ключових галузей економіки міста фактично призупинена. Одесі нікуди приваблювати навіть внутрішнього туриста через закритий доступ до моря. А в міській раді говорять, що наразі про туризм говорити не на часі.

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