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Туризм — не на часі: в одеській міськраді розповіли деталі

19 квітня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі погіршилася сфера туризму
Одеський оперний театр у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеса вже другий рік поспіль втрачає кошти з туристичної сфери, а все через обмеження воєнного часу. Наразі про туризм говорити не на часі.

Про це повідомив виконувач обов'язків заступника одеського міського голови Олега Бриндака.

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За його словами, одна з ключових галузей економіки міста фактично призупинена. Одесі нікуди приваблювати навіть внутрішнього туриста через закритий доступ до моря.

"Безумовно, війна і туризм — речі несумісні. З початком повномасштабного вторгення Одеса стала гуманітарним хабом, ми маємо справу з переселенням та із діловим туризмом: іноземні журналісти, делегації, місії волонтери", — наголосив Бриндак.

Туристичний бренд Одеси

Скандал довкола одеського логотипа "Якір-серце" набирає обертів. Містяни обурені позицією російського дизайнера щодо російськості міста. Вони вважають, що ім’я людини, яка закликає ворожі війська захопити місто, назавжди має зникнути з одеської історії. Тим часом декотрі депутати міської ради кажуть, що символ варто змінити на більш сучасний, який би розкрив ідею міста.

Нагадаємо, що Одеса бере участь у конкурсі серед міст, які планують приймати EXPO-2030. Проведення всесвітньої виставки важливо для майбутнього регіону та країни. Якщо EXPO-2030 проходитиме в Одесі, то після його проведення територію планують облаштувати для потреб українців. 

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