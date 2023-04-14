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"Якір-серце": одесити стерли ім'я проросійського дизайнера з туристичного символу

14 квітня 2023 12:12
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Якір-серце": одесити стерли ім'я проросійського дизайнера з туристичного символу
Туристичний символ Одеси потрапив до скандалу. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесити відкрито демонструють своє незадоволення тим, що автором символу міста є проросійський дизайнер. Люди вирішили стерти ім’я Артемія Лебедєва із таблички біля якоря-серця. 

Відео з’явилось в соцмережах. 

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Скандал навколо туристичного символу

Одеса збирається змінити свій туристичний логотип, який використовувався протягом десяти років. Дизайн логотипа належить російському дизайнеру Артемію Лебедєву, який відкрито підтримує російську агресію. Нещодавно його було включено до списку українських санкцій за заклик до агресивної війни та вимогу повернути "російські землі", які "помилково" були подаровані Україні. Зокрема він закликає російську армію захопити Одесу.

Депутатка Олександра Ковальчук пропонує зміну символу, стверджуючи, що бренд, візуальний стиль, айдентика українського міста не можуть бути розроблені російськими дизайнерами.

Пропозиція про зміну логотипа з'явилася після приїзду Лебедєва на окуповану територію. Він заліз на дах Запорізької АЕС і зробив фото звідти для свого інстаграму із саркастичним дописом. 

"Тут прям суперкомбо — потрапити на атомну електростанцію (це завжди непросто) на території України, куди особистим указом Зеленського мені заборонено в'їзд із січня цього року ще на п'ять років", — написав Лебедєв.

Підозра Артемію Лебедєву

СБУ задокументовано злочинну діяльність російського блогера – Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції. Він зняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах. Блогеру 21 березня повідомлено про підозру — ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Виникає питання, а чи може залишатися туристичним символом міста робота російського дизайнера чи все ж таки краще його замінити? Хто може запустити механізм зміни логотипа? Відповіді на ці запитання журналісти Новини.LIVE шукали разом із депутатом міської ради Петром Обуховим.

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