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Автор пам'ятника якорю закликав росіян захопити Одесу: подробиці

12 квітня 2023 21:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Автор пам'ятника якорю закликав росіян захопити Одесу: подробиці
Російський дизайнер та блогер Артемій Лебедєв. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російського дизайнера і блогера Артемія Лебедєва було включено до списку українських санкцій за заклик до агресивної війни та вимогу повернути "російські землі", які "помилково" були подаровані Україні.

Лебедєв опублікував відео, в якому закликає російську армію захопити Одесу та усунути Зеленського від влади, хоча він стверджує, що проти війни та насильства.

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"Моя думка ніколи не змінювалася, я завжди проти будь-яких воєн, насильства, агресії. Це не мій стиль поведінки, я вважаю, що всі питання треба вирішувати дипломатичним шляхом. Російські війська завойовують російські території, які завжди були російськими, але просто вони помилково були подаровані Україні, а Україна вирішила, що тепер можна не пускати туди росіян. Звичайно ж, я за те, щоб російські війська взяли Одесу, викинули Зеленського з влади, відкрили кордони та скасували візи", — сказав блогер.

Деякі коментатори під відео відзначили лицемірство Лебедєва, який заявляє, що проти агресії, але при цьому закликає до захоплення територій та використання військової сили. Більшість українців відмовилися підтримувати Лебедєва у його висловлюваннях та висловили своє засудження щодо них.

Більшість українців висловили свою думку, що всі конфлікти мають вирішуватися дипломатичним шляхом, а використання сили та військових дій лише посилює ситуацію та призводить до більш трагічних наслідків. Вони також висловили своє засудження щодо закликів Лебедєва до агресії та насильства, а також висловили свою занепокоєння про дітей, яких можуть постраждати від воєнних дій.

Пам'ятник якір у Одесі
Пам'ятник "Якір" в Одесі. Фото: Новини.

Нагадаємо, що в Одесі всі пункти незламності комунальної власності , крім облаштованих у спорудах цивільного захисту, переведені в режим готовності до відкриття. За умови погіршення роботи систем життєзабезпечення міста вони будуть відкриті протягом двох годин.

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