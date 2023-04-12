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Автор памятника якорю призвал россиян захватить Одессу: подробности

12 апреля 2023 21:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Автор памятника якорю призвал россиян захватить Одессу: подробности
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев был включен в список украинских санкций за призыв к агрессивной войне и требование вернуть "российские земли", которые "ошибочно" были подарены Украине. 

Лебедев опубликовал видео, в котором призывает российскую армию захватить Одессу и отстранить Зеленского от власти, хотя он утверждает, что против войны и насилия.

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"Моя точка зрения никогда не менялась, я всегда против любых войн, насилия, агрессии. Это не мой стиль поведения, я считаю, что все вопросы надо решать дипломатическим путем... Русские войска завоевывают русские территории, которые всегда были русскими, но просто они по ошибке были подарены Украине, а Украина решила, что теперь можно не пускать туда русских. Конечно же, я за то, чтобы русские войска взяли Одессу, выкинули Зеленского из власти, открыли границы и отменили визы", — сказал блогер.

Некоторые комментаторы под видео отметили лицемерие Лебедева, который заявляет, что против агрессии, но при этом призывает к захвату территорий и использованию военной силы. Большинство украинцев отказались поддерживать Лебедева в его высказываниях и выразили свое осуждение по отношению к ним.

Большинство украинцев выразили свое мнение, что все конфликты должны решаться дипломатическим путем, а использование силы и военных действий только усугубляет ситуацию и приводит к более трагическим последствиям. Они также высказали свое осуждение по поводу призывов Лебедева к агрессии и насилию, а также выразили свое беспокойство о детях, которых могут пострадать от военных действий.

Памятник якорь в Одессе
Памятник "Якорь" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Одессе все пункты несокрушимости коммунальной собственности, кроме обустроенных в сооружениях гражданской защиты, переведены в режим готовности к открытию. При ухудшении работы систем жизнеобеспечения города они будут открыты в течение двух часов.

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