"Якорь-сердце": одесситы стерли имя пророссийского дизайнера с туристического символа

Туристический символ Одессы попал в скандал. Фото: Новини.LIVE

Одесситы открыто демонстрируют свое недовольство тем, что автором символа города является пророссийский дизайнер. Люди решили стереть имя Артемия Лебедева с таблички у якоря-сердца.

Видео появилось в соцсетях.

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Одесса собирается сменить свой туристический логотип, который использовался в течение десяти лет. Дизайн логотипа принадлежит российскому дизайнеру Артемию Лебедеву, открыто поддерживающему российскую агрессию. Недавно он был включен в список украинских санкций за призыв к агрессивной войне, и требование вернуть "русские земли", "ошибочно" подаренные Украине. В частности, он призывает российскую армию захватить Одессу.

Депутат Александра Ковальчук предлагает смену символа, утверждая, что бренд, визуальный стиль, айдентика украинского города не могут быть разработаны российскими дизайнерами.

Предложение об изменении логотипа появилось по приезде Лебедева на оккупированную территорию. Он залез на крышу Запорожской АЭС и сделал фото оттуда для своего инстаграмм с саркастической корреспонденцией.

"Здесь прямо суперкомбо — попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне запрещен въезд с января этого года еще на пять лет", — написал Лебедев.

Подозрение Артемию Лебедеву

СБУ задокументирована преступная деятельность российского блоггера — Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его из-за своей полумиллионной аудитории в соцсетях. Блоггеру 21 марта сообщено о подозрении — ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Возникает вопрос, может ли оставаться туристическим символом города работа российского дизайнера или все же лучше его заменить? Кто может запустить механизм смены логотипа? Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с депутатом городского совета Петром Обуховым.