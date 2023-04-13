"Якір-серце": чи місце йому в Одесі та яким має бути туристичний логотип міста

Логотип "Якір-серце" розташовується біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Черговий вислів автора логотипу "Якір-серце" Артемія Лебедєва, в якому він закликає російську армію захопити Одесу, викликало хвилю обурення з боку містян. Виникає питання, а чи може залишатися туристичним символом міста робота російського дизайнера чи все ж таки краще його замінити? Хто може запустити механізм зміни логотипу?

Відповіді на ці запитання журналісти Новини.LIVE шукали разом із депутатом міської ради Петром Обуховим.

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Питання з логотипом вирішується просто

Артемій Лебедєв, чия дизайнерська студія створила всім відомий туристичний логотип "Якір-серце", вже не вперше висловлюється на адресу України. Попередній раз був у червні минулого року, коли він приїхав на Запорізьку атомну станцію.

Тоді ж депутати міської ради вже порушували питання щодо символу та з'ясували — туристичний логотип Одеси затверджений розпорядженням міського голови Олексієм Костусєвим.

"Таким чином, щоб його перестали вважати туристичним логотипом, необхідно просто анулювати це розпорядження. Це робиться за один день, якщо буде воля мера. Я не думаю, що нинішня міська влада від нього відмовлятиметься і цьому є кілька причин, наприклад, одним із замовників, який оплатив створення цього логотипу була приватна особа Іван Ліптуга, який зараз є начальником департаменту культури та туризму. Якщо чесно я його розумію тоді, коли він це робив це, був дуже вдалий та логічний крок", — каже депутат міської ради Петро Обухов.

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Фото: Новини.LIVE

За словами депутата, ще минулого року він звернувся до Геннадія Труханова з проханням скасувати рішення попереднього градоначальника. Ось тільки звернення так і лишилося без відповіді. Зараз максимум, що можна зробити, це звернутися публічно до мера на сесії, але результат буде передбачуваним.

"Ми повинні розуміти, що у нас є герб, є прапор міста, які приймаються на сесії, і вони залишилися незмінними. Це такий туристичний логотип, та й зараз у нас немає там фактично якогось туризму і це таке більше статусне питання, не юридичне. Але поки що не буде волі міського голови тут нічого не зміниться", — зазначає Петро Обухов.

Наразі поміняти туристичний логотип не вдасться — Петро Обухов. Фото: Новини.LIVE

Новий логотип

Щоб змінити логотип, необхідно оголошувати новий конкурс, а це насамперед гроші, яких наразі немає. Тому, найімовірніше, до цього питання потрібно буде повертатися вже після війни.

"Тут є ще проблема в тому, що ми роздавали ці символи в інші міста. Зрозуміло, що ми їх забирати не будемо, а коли буде новий конкурс, новий символ замінимо скульптуру біля оперного театру. Якщо виключити фігуру автора, то мені цей логотип подобається, він добре зроблений, він асоціюється з сучасною Одесою, а ні з якимось там Бабелівськими персонажами. Потрібно щоб якісь меценати вже після перемоги замовили десь в іншої дизайн-студії інший логотип", — наголосив депутат.

Одеса повинна мати сучасний логотип — Петро Обухов. Фото: Новини.LIVE

Головна мета туристичного логотипа — розкривати ідею Одеси й при цьому він має бути сучасним. Петро Обухов упевнений, що на новому символі міста не повинні зображати просто Дюка чи Потьомкінські сходи, а мають давати якісь нові сучасні смисли, але спочатку треба розуміти, що це таке, про що це. Якою буде Одеса майбутнього? Поки що відповіді на це питання немає.