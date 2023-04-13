"Якорь-сердце": место ли ему в Одессе и каким должен быть туристический логотип города

Логотип "Якорь-сердце" находится возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Очередное высказывание автора логотипа "Якорь-сердце" Артемия Лебедева, в котором он призывает российскую армию захватить Одессу, вызвало волну возмущения со стороны горожан. Возникает вопрос, может ли оставаться туристическим символом города работа российского дизайнера или все же лучше его заменить? Кто может запустить механизм смены логотипа?

Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с депутатом городского совета Петром Обуховым.

Читайте также:

Вопрос с логотипом решается просто

Артемий Лебедев, чья дизайнерская студия создала всем известный туристический логотип "Якорь-сердце", уже не впервые высказывается в сторону Украины. Предыдущий раз был в июне прошлого года, когда он приехал на Запорожскую атомную станцию.

Тогда же депутаты городского совета уже поднимали вопрос о символе и выяснили — туристический логотип Одессы утвержден распоряжением городского головы Алексеем Костусевым.

"Таким образом, чтобы его перестали считать туристическим логотипом, необходимо просто аннулировать это распоряжение. Это делается за один день, если будет воля мэра. Я не думаю, что нынешняя городская власть от него будет отказываться и этому есть несколько причин, например, одним из заказчиков, который оплатил создание этого логотипа, было частное лицо Иван Липтуга, который сейчас является начальником департамента культуры и туризма. Если честно я его понимаю тогда, когда он это делал, был очень удачный и логичный шаг", — говорит депутат городского совета Петр Обухов.

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов. Фото: Новини.LIVE

По словам депутата, еще в прошлом году он обратился к Геннадию Труханову с просьбой отменить решение предыдущего градоначальника. Вот только обращение так и осталось без ответа. Сейчас максимум, что можно сделать, это обратиться публично к мэру на сессии, но результат будет предсказуем.

"Мы должны понимать, что у нас есть герб, есть флаг города, которые принимаются на сессии, и они остались неизменными. Это такой туристический логотип, да и сейчас у нас нет там фактически какого-то туризма и это такой более статусный вопрос, не юридический. Пока не будет воли городского головы, здесь ничего не изменится", — отмечает Петр Обухов.

Поменять туристический логотип не удастся — Петр Обухов. Фото: Новини.LIVE

Новый логотип

Чтобы изменить логотип, необходимо объявлять новый конкурс, а это прежде всего деньги, которых пока нет. Поэтому, скорее всего, к этому вопросу нужно будет возвращаться уже после войны.

"Здесь еще проблема в том, что мы раздавали эти символы в другие города. Понятно, что мы их забирать не будем, а когда будет новый конкурс, новый символ заменим скульптуру возле оперного театра. Если исключить фигуру автора, то мне этот логотип нравится, он хорошо сделан, он ассоциируется с современной Одессой, а не с какими-то там Бабелевскими персонажами. Нужно, чтобы какие-то меценаты уже после победы заказали где-то у другой дизайн-студии другой логотип", — подчеркнул депутат.

У Одессы должен быть современный логотип — Петр Обухов. Фото: Новини.LIVE

Главная цель туристического логотипа — раскрывать идею Одессы и при этом он должен быть современным. Петр Обухов уверен, что на новом символе города не должны изображать просто Дюка или Потемкинскую лестницу, а должны давать какие-то новые современные смыслы и сначала надо понимать, что это такое, о чем это. Какой будет Одесса будущего? Пока ответа на этот вопрос нет.