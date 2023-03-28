EXPO 2030 в Одесі: радник прем’єр-міністра України про очікувані інвестиції

Проведення виставки важливе для економіки країни

За планами, проведення виставки EXPO 2030 у місті Одеса може стати вагомим стимулом для економіки регіону. Можна очікувати до 10 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, що складає близько 3% від очікуваних загальних інвестицій до 2030 року.

Про це заявив радник прем’єр-міністра України Кирило Криволап.

Радник зазначив, що проведення виставки потребує значних вкладень. Більшість з них пов’язані з будівництвом інфраструктури та логістики протягом 6 місяців, що коштуватиме близько 2 млрд доларів. Однак, на цьому не закінчуються витрати.

"На момент 2030 року можна сподіватися, що Україна вже буде частиною Європейського союзу. EXPO стимулює інвестиції. Потрібно 9 млрд доларів буде вкласти в логістику та інфраструктуру регіону. Тобто можна казати, що у зв’язку з EXPO 2030 до 10 млрд доларів буде вливатися в економіку", — зазначив Кирило Криволап.

Радник прем’єр-міністра України наголосив на тому, що проведення виставки такого масштабу може також вплинути на туристичний розвиток регіону. За його словами, упродовж 6 місяців очікується до 14 млн туристів.

Зазначимо, Одеса знаходиться на передфінальному етапі проведення EXPO-2030. Приймати всесвітню виставку є важливим як для регіону, так і для країни. Кореспонденти Новини.LIVE були на презентації макета ЕХРО-2030 в Одесі.