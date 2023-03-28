EXPO 2030 в Одессе: советник премьер-министра Украины об ожидаемых инвестициях

Проведение выставки важно для экономики страны

По планам проведение выставки EXPO 2030 в городе Одесса может стать весомым стимулом для экономики региона. Можно ожидать до 10 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций, что составляет около 3% от ожидаемых общих инвестиций к 2030 году.

Об этом заявил советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап.

Советник отметил, что проведение выставки требует значительных вложений. Большинство из них связано со строительством инфраструктуры и логистики в течение 6 месяцев, что обойдется около 2 млрд долларов. Однако на этом не заканчиваются расходы.

"На момент 2030 года можно надеяться, что Украина уже будет частью Европейского союза. EXPO стимулирует инвестиции. Нужно 9 млрд долларов будет вложить в логистику и инфраструктуру региона. То есть можно говорить, что в связи с EXPO 2030 в 10 млрд долларов будет вливаться в экономику", — отметил Кирилл Криволап.

Советник премьер-министра Украины отметил, что проведение выставки такого масштаба может также повлиять на туристическое развитие региона. По его словам, в течение шести месяцев ожидается до 14 млн туристов.

Отметим, что Одесса находится на предфинальном этапе проведения EXPO-2030. Принимать всемирную выставку важно как для региона, так и для страны. Корреспонденты Новини.LIVE были на презентации макета ЭХРО-2030 в Одессе.