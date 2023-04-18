Туристичний логотип Одеси: чи може ним залишатися "Якір-Серце"

Туристичний символ Одеси "Якір-серце". Фото: Новини.LIVE

Черговий скандал довкола одеського логотипа "Якір-серце" набирає обертів. Містяни обурені позицією російського дизайнера щодо Одеси. Вони вважають, що ім’я людини, яка закликає ворожі війська захопити місто, назавжди має зникнути з одеської історії. Тим часом декотрі депутати міської ради кажуть, що символ варто змінити на більш сучасний, який би розкрив ідею міста.

Чи варто змінювати старий символ на новий та яким має бути логотип морської Одеси, журналісти Новини.LIVE запитали у містян.

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Хто такий Артемій Лебедєв

Артемій Лебедєв — російський дизайнер та блогер. У червні 2022 року після захоплення Запорізької АЕС ворожими військами він приїхав на об'єкт і зняв звідти репортаж. 21 березня 2023 року СБУ оголосила йому підозру у виправданні збройної агресії РФ проти України. В Одесі Артемій Лебедєв відомий як автор туристичного символу міста — "Якоря-серця", який розробила його студія у 2012 році на кошти асоціації туризму Одеси.

Попри свою скандальність для більшості одеситів прізвище Артемія ні про що не говорить. Люди не знають, хто це. Але вважають, що за свої слова людина має нести відповідальність.

Володимир про висловлювання Артемія Лебедєва. Фото: Новини.LIVE

"Такі люди, як Артемій, безпринципні, давно перейшли межі всього дозволеного. Певна річ, що він не гідний того, аби його робота прикрашала Одесу. Але, з іншого боку, цей логотип дійсно яскравий. Втім, можна продумати інший варіант символу, наприклад, щось пов’язане із дітьми, щастям, перемогою", — зазначив одесит Володимир.

У ДАРТ вимагають змінити логотип

На рішення про оголошення підозри дизайнеру відреагувала керівниця Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Вона заявила, що туристична Одеса не може презентуватися в світі з логотипом, який створив російський пропагандист. Зважаючи на це, очільниця ДАРТ закликала Одеську міську раду розглянути це питання, а українські креативні агенції долучитися до створення нового логотипа місту. Частина одеситів таке рішення вважають доречним.

Дар'я про створення нового логотипу. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, що треба прибрати символ. Правда, є певні нюанси таких рішень. Якщо це культурне надбання, але воно розглядається у політичній площині, то у такому випадку треба демонтувати символ і показати росіянам, що ми не згодні із політикою держави-агресора. З іншої сторони, "Якір-серце" чітко символізує дух Одеси, тому його можна трохи переробити", — розказала одеситка Дар’я.

Черговий скандал за участю Артемія Лебедєва

Не встигли вщухнути пристрасті довкола оголошення підозри дизайнеру, як він вкотре довів, що таке рішення було правомірним. Автор логотипа "Якір-серце" Артемій Лебедєв нещодавно розмістив у соцмережах відео, в якому закликає російську армію захопити Одесу та повернути її Росії. Після цього невідомі стерли його ім’я зі скульптури "Якір-серце".

Одеситка Лариса таку ініціативу підтримує. Вважає, що символ має залишитися на місці, бо він дає яскраву характеристику місту.

Лариса про особливість символу. Фото: Новини.LIVE

"Я пропоную залишити символ на місці, а ім’я дизайнера замалювати. Нинішній логотип дуже гармонійно вписується у загальну асамблею міста і дійсно якнайточніше символізує морську столицю України. Тим паче, що тут поруч був Музей морського флоту", — ділиться своїми думками Лариса.

"Якір-серце" найближчим часом змінювати не будуть

Тим часом в Департаменті культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради повідомили, що поки не планують змінювати туристичний символ міста, бо особисто Артемій Лебедєв його не розробляв — його розробляла студія, яка на той час функціонувала в Києві. До того ж логотип створили понад 12 років тому, і належить він одеситам та місту.

Попри таке роз’яснення, одеситки Емілія та Олена вважають, що нинішній символ варто демонтувати і розробити новий. За словами жінок, лише повне позбавлення участі Росії в Україні допоможе побудувати мир у майбутньому.

Емілія та Олена про демонтаж "Якоря-серця". Фото: Новини.LIVE

"Якщо людина закликає ввести війська в Одесу, то його роботу треба прибрати або в музей кудись перенести. Нехай іншого дизайнера знайдуть, і він придумає новий символ. Але ми настільки звикли до цього символу, що навіть важко уявити, що інше має там бути", — розказують одеситки Емілія та Олена.

В міській раді зазначають, аби створити новий логотип, який пройде всі етапи від критики до визнання, необхідно дуже багато часу. Крім того, нинішній символ вже ґрунтовно інтегрував в соціальні та комерційні проєкти, тому замінити його буде складно. Декотрі одесити із таким рішенням згодні. Кажуть, українці та світ вже тривалий час асоціюють Одесу саме із цим символом.

Єгор про те, що символ має залишитися. Фото: Новини.LIVE

"Символ розробили та виготовили давно. Зараз неактуально витрачати час на проєктування нового логотипу. Тим паче, що на прапорі міста він дуже гармонійно вписується. Тому вважаю, що його треба залишити на місці та не чіпати",— наголосив одесит Єгор.

Зазначимо, що якір-серце, з якого стерли ім'я Лебедєва, відрізняється від графічного зображення логотипа міста й має іншу форму. Його розробив київський скульптор Олег Чорноіванов.