Туристический логотип Одессы: может ли им оставаться "Якорь-Сердце"

Туристический символ Одессы "Якорь-сердце". Фото: Новини.LIVE

Очередной скандал вокруг одесского логотипа "Якорь-сердце" набирает обороты. Горожане возмущены позицией российского дизайнера по отношению к Одессе. Они считают, что имя человека, призывающего вражеские войска захватить город, навсегда должно исчезнуть из одесской истории. Между тем некоторые депутаты городского совета говорят, что символ нужно изменить на более современный, который бы раскрыл идею города.

Следует ли менять старый символ на новый и каким должен быть логотип морской Одессы, журналисты Новини.LIVE спросили у горожан.

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Кто такой Артемий Лебедев

Артемий Лебедев — российский дизайнер и блогер. В июне 2022 года после захвата Запорожской АЭС вражескими войсками он приехал на объект и снял оттуда репортаж. 21 марта 2023 года СБУ объявила ему подозрение в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. В Одессе Артемий Лебедев известен как автор туристического символа города "Якоря-сердца", который разработала его студия в 2012 году на средства ассоциации туризма Одессы.

Несмотря на свою скандальность для большинства одесситов, фамилия Артемия ни о чем не говорит. Люди не знают, кто это. Но считают, что за свои слова человек должен отвечать.

Владимир о высказываниях Артемия Лебедева. Фото: Новини.LIVE

"Такие люди, как Артемий, беспринципны, давно перешли рамки всего дозволенного. Естественно, он не достоин того, чтобы его работа украшала Одессу. Но, с другой стороны, этот логотип действительно яркий. Впрочем, можно придумать другой вариант символа, например, что-то связанное с детьми, счастьем, победой", — отметил одессит Владимир.

В ГАРТ требуют сменить логотип

На решение об объявлении подозрения дизайнеру отреагировала руководительница Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Она заявила, что туристическая Одесса не может себя представлять в мире с логотипом, созданным российским пропагандистом. Учитывая это, глава ГАРТ призвала Одесский городской совет рассмотреть этот вопрос, а украинские креативные агентства присоединиться к созданию нового логотипа города. Часть одесситов такое решение считают уместным.

Дарья о создании нового логотипа. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что надо убрать символ. Правда, есть определенные нюансы таких решений. Если это культурное достояние, но оно рассматривается в политической плоскости, то в таком случае нужно демонтировать символ и показать россиянам, что мы не согласны с политикой государства-агрессора. С другой стороны, "Якорь-сердце" четко символизирует дух Одессы, поэтому его можно немного переделать",— рассказала одесситка Дарья.

Очередной скандал с участием Артемия Лебедева

Не успели утихнуть страсти вокруг объявления подозрения дизайнеру, как он еще раз доказал, что такое решение было правомерным. Автор логотипа "Якорь-сердце" Артемий Лебедев недавно разместил в соцсетях видео, в котором призывает российскую армию захватить Одессу и вернуть ее России. После этого неизвестные стерли его имя со скульптуры "Якорь-сердце".

Одесситка Лариса поддерживает такую инициативу. Считает, что символ должен остаться на месте, потому что дает яркую характеристику городу.

Лариса об особенностях символа. Фото: Новини.LIVE

"Я предлагаю оставить символ на месте, а имя дизайнера зарисовать. Нынешний логотип очень гармонично вписывается в общую ассамблею города и действительно точно символизирует морскую столицу Украины. Тем более, что здесь рядом был Музей морского флота", — делится своими мыслями Лариса.

"Якорь-сердце" в ближайшее время менять не будут

Между тем в Департаменте культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета сообщили, что пока не планируют менять туристический символ города, потому что лично Артемий Лебедев его не разрабатывал — его разрабатывала студия, которая в то время функционировала в Киеве. К тому же логотип был создан более 12 лет назад и принадлежит одесситам и городу.

Несмотря на такое разъяснение, одесситки Эмилия и Елена считают, что нынешний символ следует демонтировать и разработать новый. По словам женщин, только полная ликвидация влияния России на Украину поможет построить мир в будущем.

Эмилия и Елена о демонтаже "Якоря-сердца". Фото: Новини.LIVE

"Если человек призывает ввести войска в Одессу, то его работу нужно убрать или в музей куда-то перенести. Пусть другого дизайнера найдут, и он придумает новый символ. Но мы настолько привыкли к этому символу, что даже трудно представить, что другое должно быть там",— рассказывают одесситки Эмилия и Елена.

В городском совете отмечают, чтобы создать новый логотип, который пройдет все этапы от критики до признания, необходимо очень много времени. Кроме того, нынешний символ уже основательно интегрировался в социальные и коммерческие проекты, поэтому заменить его будет сложно. Некоторые одесситы с таким решением согласны. Говорят, украинцы и мир уже давно ассоциируют Одессу именно с этим символом.

Егор о том, что символ должен остаться. Фото: Новини.LIVE

"Символ разработали и изготовили давно. Сейчас неактуально тратить время на проектирование нового логотипа. Тем более что на флаге города он очень гармонично вписывается. Поэтому считаю, что его нужно оставить на месте и не трогать", — подчеркнул одессит Егор.

Отметим, что якорь-сердце, с которого стерли имя Лебедева, отличается от графического изображения логотипа города и имеет другую форму. Его разработал киевский скульптор Олег Черноиванов.