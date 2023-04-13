Доля українських церков: як має вирішитися конфлікт — думки одеситів

Золотоверхі куполи. Фото: Новини.LIVE

В Україні не вщухають релігійні скандали, все більше закликів до переходу парафій з Української православної церкви до Православної церкви України. От тільки далеко не всі погоджуються з тим, що УПЦ має припинити своє існування, бо від московського патріархату там вже відмовилися.

Який вихід із ситуації бачать одесити та в якому статусі надалі зможуть існувати дві головні церкви країни? Про це журналісти Новини.LIVE запитали містян.

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Перехід парафій

15 грудня 2018 року після Об'єднавчого собору була створена Православна церква України (ПЦУ). Практично одразу почався перехід парафій Української православної церкви до нової структури. Станом на квітень 2023 року 1304 релігійних громад та монастирів заявили про своє приєднання до ПЦУ.

Одеситка Надія вважає, що питання, які стосуються релігії дуже тонкі та чуттєві. На думку жінки, перш ніж торкатися їх, варто зважити всі "за" і "проти".

Одеситка Надія про релігійні питання. Фото: Новини.LIVE

"Питання релігії дуже особливі, тому боюся відповісти неправильно, в якому статусі має бути українська церква, аби нікого не образити. Я поважаю всі віросповідання, у мене є свій внутрішній бог — людяність. Але те, що зараз відбувається в Україні це справжнє безумство. Думаю, що цим питанням треба дати спокій. Всевишній все поставить на свої місця. Винуватці відійдуть в сторону, а люди, як молилися за мир та правду, так і будуть молитися", — розповідає Надія.

У 2023 році Івано-Франківська область стала першою, на території якої повністю відсутні громади Української православної церкви. Найбільший перехід парафій зафіксовано у Львівській області — 45,95%, найменше — у Запорізькій та Херсонській областях по 0,27%. В Одеській області офіційно зареєстровано 613 храмів та монастирів, із яких 10 перейшли до ПЦУ, що становить 1,63%.

Для одеситки Наталі існує лише одна церква — українська. Жінка каже, що цього року ще з більшим бажанням йтиме на Великдень до храму.

Одеситка Наталя про службу в ПЦУ. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю нічого про московський патріархат, бо туди не заходжу. Моя родина вже давно відвідує українську церкву, яка розташовується на вулиці Пастера. Тому вважаю, коли ми країна Україна, то церква має бути українською", — наголошує Наталя.

Віра повинна бути в душі

Для одеситки Катерини не принципово до якої церкви ходити, головне, каже вона, щоб була справжня віра у серці. Все інше не має значення.

Одеситка Катерина про віру в Бога. Фото: Новини.LIVE

"Мені здається, що церкви не треба чіпати. З давніх-давен ми товаришували, зараз через цю війну посварилися, але чіпати це питання не треба. Я ходжу у ту церкву, яка ближче до мене. Народ зараз такий став, що і сам не знає чого хоче. Ні до чого хорошого це не приведе, дуже страшно стає", — зазначає Катерина.

Декотрі одесити вважають, що необхідно провести перевірку в церквах та прибрати колаборантів, аби вони не впливали негативно на вірян, сіючи зерна "братерства".

Одеситка Олена про богослужіння в церквах. Фото: Новини.LIVE

"У серці кожної людини має бути віра, люди самостійно можуть вирішити, куди ходити та кому молитися. Я з 2014 року, коли почалися перші постріли у Криму, пішла до української церкви київського патріархату. Храм Різдва Христового на Пастера — і все, там я залишилася назавжди. Потім два рази була на службах в інших церквах — московського патріархату, послухала, що вони кажуть і зрозуміла куди мені треба ходити. Рано чи пізно скандали припиняться і все стане на своє місце", — ділиться своїми думками одеситка Олена.

За даними Опендатабот, зараз в Україні залишається 8505 церков, що підпорядковуються Українській православній церкві. Як швидко вони перейдуть у підпорядкування Православної церкви України — питання риторичне.

Одеситка Ганна каже, що до розв'язання таких питань варто підходити неспішно, аби не спровокувати у суспільстві ще більші розбіжності та суперечки в цій сфері.

Одеситка Ганна про православних християн. Фото: Новини.LIVE

"Ті люди, де із покоління в покоління передавалася віра, залишаться православними, католики — католиками. Ми православні із давніх часів і будемо ходити до тієї церкви, якої ходимо. Як вони там вирішать — буде видно, але православні повинні триматися своєї віри. Над нами один єдиний Бог і нема значення київський чи московський патріархат. Мені здається, що все треба пустити на самотік, народ сам вибере куди йому ходити", — розказала Ганна.

Нагадаємо, вже другий рік поспіль православні жителі Одеси зіткнуться з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах війни. Нічну службу цього року перенесли на ранок.

Одеська ОВА вже видала рекомендації представникам релігійних громад та настоятелям храмів щодо безпекових питань під час проведення богослужінь на Великдень. Однак, з огляду на те, що богослужіння здійснюються вночі, коли діє комендантська година, скасовування комендантської години на Великдень не розглядається.