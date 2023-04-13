Судьба украинских церквей: как разрешится конфликт — мнения одесситов

Златоверхие купола. Фото: Новини.LIVE

В Украине не утихают религиозные скандалы, все больше призывов к переходу приходов из Украинской православной церкви в Православную церковь Украины. Вот только далеко не все соглашаются с тем, что УПЦ прекратит свое существование, потому что от московского патриархата там уже отказались.

Какой выход из ситуации видят одесситы и в каком статусе смогут существовать две главные церкви страны? Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у горожан.

Читайте также:

Переход приходов

15 декабря 2018 после Объединительного собора была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Практически сразу начался переход приходов Украинской православной церкви в новую структуру. По состоянию на апрель 2023 1304 религиозных общин и монастырей заявили о своем присоединении к ПЦУ.

Одесситка Надежда считает, что вопросы, которые касаются религии, очень тонкие и чувственные. По мнению женщины, прежде чем прикасаться к ним, стоит взвесить все "за" и "против".

Одесситка Надежда о религиозных вопросах. Фото: Новини.LIVE

"Вопрос религии очень особенный, поэтому боюсь ответить неправильно, в каком статусе должна быть украинская церковь, чтобы никого не обидеть. Я уважаю все вероисповедания, у меня есть свой внутренний бог — человечность. Но то, что сейчас происходит в Украине это настоящее безумие. Думаю, что эти вопросы надо оставить в покое. Всевышний все поставит на свои места. Виновники отойдут в сторону, а люди, как молились за мир и правду, так и будут молиться", — рассказывает Надежда.

В 2023 году Ивано-Франковская область стала первой, на территории которой полностью отсутствуют общины Украинской православной церкви. Наибольший переход приходов зафиксирован во Львовской области — 45,95%, меньше всего — в Запорожской и Херсонской областях по 0,27%. В Одесской области официально зарегистрировано 613 храмов и монастырей, из которых 10 перешли в ПЦУ, что составляет 1,63%.

Для одесситки Натальи существует только одна церковь — украинская. Женщина говорит, что в этом году еще с большим желанием пойдет на Пасху в храм.

Одесситка Наталья о службе в ПЦУ. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю ничего о московском патриархате, потому что туда не захожу. Моя семья уже давно посещает украинскую церковь, которая находится на улице Пастера. Поэтому считаю, когда мы страна Украина, то церковь должна быть украинской", — отмечает Наталья.

Вера должна быть в душе

Для одесситки Екатерины не принципиально в какую церковь ходить, главное, говорит она, чтобы была настоящая вера в сердце. Все остальное не столь важно.

Одесситка Екатерина о вере в Бога. Фото: Новини.LIVE

"Мне кажется, что церкви не надо трогать. Издавна мы дружили, сейчас из-за этой войны поругались, но трогать этот вопрос не надо. Я хожу в ту церковь, которая ближе ко мне. Народ сейчас такой стал, что и сам не знает чего хочет. Ни к чему хорошему это не приведет, очень страшно становится", — отмечает Екатерина.

Некоторые одесситы считают, что необходимо провести проверку в церквях и убрать коллаборантов, чтобы они не оказывали негативного влияния на верующих, сея зерна "братства".

Одесситка Елена о богослужении в церквях. Фото: Новини.LIVE

"В сердце каждого человека должна быть вера, люди самостоятельно могут решить куда ходить и кому молиться. Я с 2014 года, когда начались первые выстрелы в Крыму, пошла в украинскую церковь киевского патриархата. Храм Рождества Христова на Пастера — и все, там я осталась потом два раза была на службах в других церквях — московского патриархата, послушала, что они говорят и поняла куда мне нужно ходить. Рано или поздно скандалы прекратятся и все станет на свое место", — делится своими мыслями одесситка Елена.

По данным Опендатабота, сейчас в Украине остается 8505 церквей, которые подчиняются Украинской православной церкви. Как быстро они перейдут в подчинение Православной церкви Украины — вопрос риторический.

Одесситка Анна говорит, что к решению таких вопросов следует подходить не спеша, чтобы не спровоцировать в обществе еще большие разногласия и споры в этой сфере.

Одесситка Анна о православных христианах. Фото: Новини.LIVE

"Те люди, где из поколения в поколение передавалась вера, останутся православными, католики — католиками. Мы православные с давних времен и будем ходить в ту церковь, в которую ходим. Как они там решат — будет видно, но православные должны держаться своей веры. Над нами один единый Бог и не имеет значения киевский или московский патриархат. Мне кажется, что все надо отпустить, народ сам выберет куда ему ходить", — рассказала Анна.

Напомним, уже второй год подряд православные жители Одессы столкнутся с особыми вызовами, отмечая Пасху в условиях войны. Ночную службу в этом году перенесли на утро.

Одесская ОВА уже издала рекомендации представителям религиозных общин и настоятелям храмов по вопросам безопасности во время проведения богослужений на Пасху. Однако, учитывая, что богослужения совершаются ночью, когда действует комендантский час, его отмена на Пасху не рассматривается.