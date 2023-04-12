Безпечний Великдень: в Одесі рятувальники перевірили церкви
Напередодні свята Великдень рятувальники Одеси здійснюють візити до різних культових споруд. Це було необхідно, аби переконатися, що віряни залишаються в безпеці під час перебування в церквах та храмах.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Рятувальники та журналісти провели зустріч зі священнослужителями, під час якої надали практичні рекомендації щодо використання вогнегасників. Проведено інструктаж та практичні вправи з цієї теми, щоб забезпечити безпеку у разі виникнення пожежі в церквах та храмах.
Крім того, ознайомили священнослужителів з планами евакуації, в разі надзвичайної ситуації. Застосування шляхів евакуації може бути життєво важливим для вірян під час святкування Великодня, зокрема у випадку надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, Одеська єпархія розробила графік освячення великодніх кошиків. Їх можна окропити напередодні свята та безпосередньо на Великдень.
Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як вони відзначатимуть Великдень, що готуватимуть на святковий стіл та скільки грошей планують витратити на це. Читайте у матеріалі.