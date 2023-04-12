Безпечний Великдень: в Одесі рятувальники перевірили церкви

Священник практикує свої навички користування вогнегасником. Фото: ДСНС/ Facebook

Напередодні свята Великдень рятувальники Одеси здійснюють візити до різних культових споруд. Це було необхідно, аби переконатися, що віряни залишаються в безпеці під час перебування в церквах та храмах.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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Рятувальники та журналісти провели зустріч зі священнослужителями, під час якої надали практичні рекомендації щодо використання вогнегасників. Проведено інструктаж та практичні вправи з цієї теми, щоб забезпечити безпеку у разі виникнення пожежі в церквах та храмах.

Рятувальники перевірили безпеку в Одеських церквах. Фото: ДСНС/ Facebook

Священник практикує свої навички користуванням вогнегасника. Фото: ДСНС/ Facebook

Крім того, ознайомили священнослужителів з планами евакуації, в разі надзвичайної ситуації. Застосування шляхів евакуації може бути життєво важливим для вірян під час святкування Великодня, зокрема у випадку надзвичайних ситуацій.

Рятувальники вручили примітку безпеки священнослужителю. Фото: ДСНС/ Facebook

Нагадаємо, Одеська єпархія розробила графік освячення великодніх кошиків. Їх можна окропити напередодні свята та безпосередньо на Великдень.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як вони відзначатимуть Великдень, що готуватимуть на святковий стіл та скільки грошей планують витратити на це. Читайте у матеріалі.