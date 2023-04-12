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Безопасная Пасха: в Одессе спасатели проверили церкви

12 апреля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Безопасная Пасха: в Одессе спасатели проверили церкви
Спасатели проверили безопасность в Одесской церкви. Фото: ГСЧС/ Facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В преддверии праздника Пасху спасатели Одессы совершают визиты в различные культовые сооружения. Это было необходимо, чтобы убедиться, что верующие остаются в безопасности во время пребывания в церквях и храмах.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Спасатели и журналисты провели встречу со священнослужителями, во время которой дали практические рекомендации по использованию огнетушителей. Проведены инструктаж и практические упражнения по этой теме, чтобы обеспечить безопасность при возникновении пожара в церквях и храмах.

Священник практикует свои навыки использованием огнетушителя. Фото: ГСЧС/ Facebook

Кроме того, ознакомили священнослужителей с планами эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Применение путей эвакуации может быть жизненно важным для верующих во время празднования Пасхи, особенно в случае чрезвычайных ситуаций.

Спасатели вручили примечание безопасности священнослужителю. Фото: ГСЧС/ Facebook

Напомним, Одесская епархия разработала график освящения пасхальных корзин. Их можно окропить в канун праздника и непосредственно на Пасху.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как они отмечают Пасху, что будут готовить на праздничный стол и сколько денег планируют потратить на это. Ознакомьтесь с материалом.

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