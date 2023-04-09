В Одесі великодні кошики освячуватимуть два дні поспіль

Великодній кошик. Фото:google.com

Одеська єпархія розробила графік освячення великодніх кошиків. Їх можна окропити напередодні свята та безпосередньо на Великдень.

Про це повідомляє Одеська єпархія.

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"У день світлого Христового Воскресіння — Великдень, у зв'язку з комендантською годиною та наполегливими рекомендаціями правоохоронних органів регіону, у всіх православних храмах міста та області, великодні богослужіння відбуватимуться в сам день свята Світлого Христового Воскресіння 16-го квітня о 6:00 ранку.

Освячуватимуться крашанки та паски у всіх православних храмах міста та області: у суботу 15-го Квітня з 10:00 до 20:00 та 16-го квітня у сам день Великодня з 8:00 до 19:00", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, до Великодня на одеському хлібзаводі планують приготувати 100 тонн пасок, що становить понад 500 тисяч виробів. З них вже 10 тисяч смаколиків напередодні Одеська міська рада надіслала до Херсона. Ще 47 тисяч поїдуть на передову до українських військових, які захищають країну від ворога.

Нагадаємо, за підрахунками експертів, великодній кошик із традиційним набором продуктів на сім'ю з чотирьох осіб коштуватиме близько 1209 грн, що на 24,4% дорожче, ніж торік.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як вони відзначатимуть Великдень, що готуватимуть на святковий стіл та скільки грошей планують витратити на це. Читайте у матеріалі.