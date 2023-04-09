Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе пасхальные корзины будут освящать два дня подряд arrow

В Одессе пасхальные корзины будут освящать два дня подряд

9 апреля 2023 13:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессе пасхальные корзины будут освящать два дня подряд
Пасхальная корзина. Фото:google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Одесская епархия разработала график освящения пасхальных корзин. Их можно окропить в канун праздника и непосредственно на Пасху.

Об этом сообщает Одесская епархия.

Читайте также:

"В день светлого Христова Воскресения — Пасха, в связи с комендантским часом и настоятельными рекомендациями правоохранительных органов региона, во всех православных храмах города и области, пасхальные богослужения пройдут в сам день праздника Светлого Христова Воскресения 16 апреля в 6:00 утра.

Освящаться пасхальные яйца и пасхи во всех православных храмах города и области будут: в субботу 15-го апреля с 10:00 до 20:00 и 16-го апреля в сам день Пасхи с 8:00 до 19:00", — говорится в сообщении.

Отметим, к Пасхе на одесском хлебзаводе планируется приготовить 100 тонн куличей, что составляет более 500 тысяч изделий. Из них уже 10 тысяч вкусностей накануне Одесский городской совет направил в Херсон. Еще 47 тысяч поедут на передовую к украинским военным, которые защищают страну от врага.

Напомним, по подсчетам экспертов, пасхальная корзина с традиционным набором продуктов на семью из четырех человек будет стоить около 1209 грн, что на 24,4% дороже, чем в прошлом году.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как они отмечают Пасху, что будут готовить на праздничный стол и сколько денег планируют потратить на это. Детали читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB