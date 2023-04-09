В Одессе пасхальные корзины будут освящать два дня подряд

Пасхальная корзина. Фото:google.com

Одесская епархия разработала график освящения пасхальных корзин. Их можно окропить в канун праздника и непосредственно на Пасху.

Об этом сообщает Одесская епархия.

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"В день светлого Христова Воскресения — Пасха, в связи с комендантским часом и настоятельными рекомендациями правоохранительных органов региона, во всех православных храмах города и области, пасхальные богослужения пройдут в сам день праздника Светлого Христова Воскресения 16 апреля в 6:00 утра.

Освящаться пасхальные яйца и пасхи во всех православных храмах города и области будут: в субботу 15-го апреля с 10:00 до 20:00 и 16-го апреля в сам день Пасхи с 8:00 до 19:00", — говорится в сообщении.

Отметим, к Пасхе на одесском хлебзаводе планируется приготовить 100 тонн куличей, что составляет более 500 тысяч изделий. Из них уже 10 тысяч вкусностей накануне Одесский городской совет направил в Херсон. Еще 47 тысяч поедут на передовую к украинским военным, которые защищают страну от врага.

Напомним, по подсчетам экспертов, пасхальная корзина с традиционным набором продуктов на семью из четырех человек будет стоить около 1209 грн, что на 24,4% дороже, чем в прошлом году.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как они отмечают Пасху, что будут готовить на праздничный стол и сколько денег планируют потратить на это. Детали читайте в материале.